Президент РФ Владимир Путин закрепил российских военных на ЗАЭС, поскольку не увидел жесткой реакции мирового сообщества.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на YouTube-канале Юлии Латыниной.
"В таких историях, когда он (Путин - УНИАН) уже зашел за "красную линию", когда он уже попробовал шантажировать, он продолжает дальше смотреть, как это будет работать", - добавил советник главы ОП.
По его словам, около месяца назад началась активная информационная работа по рискам, которые генерирует российская армия на ЗАЭС. Тогда МАГАТЭ и политики заявили о необходимости демилитаризации зоны вокруг станции. Подоляк отметил, что, видя это, Путин решил притормозить ситуацию, чтобы мировое сообщество "остыло".
"Пар вышел, заявления сделали, в том числе и ООН. Сейчас он сделал вид, что нехотя разрешил Миссии ехать через территорию Украины, при этом с Миссией начали активно психологически работать обстрелами. Миссия находится в полушоковом состоянии, а когда приезжает - вокруг вооруженные люди и журналисты", - отметил он.
По мнению Подоляка, санкции против "Росатома" могли бы смягчить действия Путина в отношении ЗАЭС.
"Первичный накал начал стихать. Соответственно он подумал: "Все, отлично, дальше остаюсь", зафиксировался и ждет... Если он не получает действительно существенного ущерба... Если бы "Росатому" запретили работать с другими странами и с точки зрения сооружения новых атомных объектов, и продажи ядерного топлива, и обслуживания станций. Тогда его позиция была бы гораздо мягче" - подытожил он.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.
По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.
Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.
Накануне визита миссии стало известно, что в результате обстрелов русскими площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Оккупанты заявили, что Энергодар обесточен.
1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.