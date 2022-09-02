По его словам, Путин не получил существенного ущерба со стороны мирового сообщества после провокаций на ЗАЭС.

Президент РФ Владимир Путин закрепил российских военных на ЗАЭС, поскольку не увидел жесткой реакции мирового сообщества.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на YouTube-канале Юлии Латыниной.

"В таких историях, когда он (Путин - УНИАН) уже зашел за "красную линию", когда он уже попробовал шантажировать, он продолжает дальше смотреть, как это будет работать", - добавил советник главы ОП.

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По его словам, около месяца назад началась активная информационная работа по рискам, которые генерирует российская армия на ЗАЭС. Тогда МАГАТЭ и политики заявили о необходимости демилитаризации зоны вокруг станции. Подоляк отметил, что, видя это, Путин решил притормозить ситуацию, чтобы мировое сообщество "остыло".

"Пар вышел, заявления сделали, в том числе и ООН. Сейчас он сделал вид, что нехотя разрешил Миссии ехать через территорию Украины, при этом с Миссией начали активно психологически работать обстрелами. Миссия находится в полушоковом состоянии, а когда приезжает - вокруг вооруженные люди и журналисты", - отметил он.

По мнению Подоляка, санкции против "Росатома" могли бы смягчить действия Путина в отношении ЗАЭС.

"Первичный накал начал стихать. Соответственно он подумал: "Все, отлично, дальше остаюсь", зафиксировался и ждет... Если он не получает действительно существенного ущерба... Если бы "Росатому" запретили работать с другими странами и с точки зрения сооружения новых атомных объектов, и продажи ядерного топлива, и обслуживания станций. Тогда его позиция была бы гораздо мягче" - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Накануне визита миссии стало известно, что в результате обстрелов русскими площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Оккупанты заявили, что Энергодар обесточен.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.

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