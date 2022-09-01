Сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС.

Сегодня, 1 сентября, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом".

Кроме того, как отмечается, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС - 330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

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"Это уже второй раз в течение последних 10 дней преступные действия россиян привели к отключению блока и обесточиванию станции. Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно заживает собственные потребности ЗАЭС. Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что минометные обстрелы в городе не прекращались сегодня, 1 сентября, с 5 утра. По его словам, в городе также слышны автоматные очереди.

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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