Эти три города находятся в Польше, Бельгии и Финляндии.

По мере того, как самые популярные туристические города все больше страдают от чрезмерного туризма, путешественники все больше ищут для отдыха менее известные направления, чтобы избежать толп и завышенных цен.

Тем временем, эксперт издания о путешествиях Travel Off Path Сэм Сирс назвал три неожиданных города в Европе, которые стремительно набирают популярность среди туристов.

1. Катовице, Польша. Это яркий город, привлекающий рекордное количество путешественников, приближающееся к 7 миллионам. Катовице – это родина захватывающих музеев, модных кварталов, старинных площадей, зеленых насаждений и захватывающих фестивалей, проводимых в течение всего года. Это хорошо сбалансированное сочетание старого и нового, где каждый найдет себе что-то по душе. Но самое главное здесь – это его дешевизна, ведь в городе можно легко найти 4-звездочный отель в пределах 60 долларов за ночь. Больше об этом городе читайте в нашем отдельном материале.

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2. Брюссель, Бельгия. Столица европейской дипломатии – это город, название которого все знают, но, скорее всего, не были там. По крайней мере, так было раньше. Более 10 миллионов путешественников сейчас посещают Брюссель, а к 2025 году их, возможно, станет еще больше. Столица Бельгии делает себе имя благодаря отмеченным наградами ресторанам, а также тем, что большинство жителей говорят по-английски.

3. Рованиеми, Финляндия. Это определенно лучшее место в мире, чтобы ощутить зимнюю сказку, которая запомнится на всю жизнь. Рованиеми обрел известность благодаря появлению в социальных сетях вирусных видеороликов с потрясающими кадрами северного сияния, настоящих оленей и деревни Санты, в которой есть почтовое отделение для писем от детишек.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издательства о путешествиях Fodor'sпредставили No List 2025 из 15 мест на планете, куда не стоит ехать в 2025 году.

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