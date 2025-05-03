Катовице, Брюссель и Рованиеми стремительно набирают популярность / коллаж УНИАН, фото Марина Григоренко, ua.depositphotos.com

По мере того, как самые популярные туристические города все больше страдают от чрезмерного туризма, путешественники все больше ищут для отдыха менее известные направления, чтобы избежать толп и завышенных цен.

Тем временем, эксперт издания о путешествиях Travel Off Path Сэм Сирс назвал три неожиданных города в Европе, которые стремительно набирают популярность среди туристов.

1. Катовице, Польша. Это яркий город, привлекающий рекордное количество путешественников, приближающееся к 7 миллионам. Катовице – это родина захватывающих музеев, модных кварталов, старинных площадей, зеленых насаждений и захватывающих фестивалей, проводимых в течение всего года. Это хорошо сбалансированное сочетание старого и нового, где каждый найдет себе что-то по душе. Но самое главное здесь – это его дешевизна, ведь в городе можно легко найти 4-звездочный отель в пределах 60 долларов за ночь. Больше об этом городе читайте в нашем отдельном материале.

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2. Брюссель, Бельгия. Столица европейской дипломатии – это город, название которого все знают, но, скорее всего, не были там. По крайней мере, так было раньше. Более 10 миллионов путешественников сейчас посещают Брюссель, а к 2025 году их, возможно, станет еще больше. Столица Бельгии делает себе имя благодаря отмеченным наградами ресторанам, а также тем, что большинство жителей говорят по-английски.

3. Рованиеми, Финляндия. Это определенно лучшее место в мире, чтобы ощутить зимнюю сказку, которая запомнится на всю жизнь. Рованиеми обрел известность благодаря появлению в социальных сетях вирусных видеороликов с потрясающими кадрами северного сияния, настоящих оленей и деревни Санты, в которой есть почтовое отделение для писем от детишек.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издательства о путешествиях Fodor'sпредставили No List 2025 из 15 мест на планете, куда не стоит ехать в 2025 году.

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