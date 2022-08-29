В состав миссии вошло 14 экспертов.

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали подробности прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов", - заявил спикер.

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В частности, миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщил Николенко, делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев.

По его словам, ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни.

В то же время, миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:

- физическая защита;

- ядерная безопасность;

- гарантии нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и ввоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности, провоцировании ядерного инцидента", - подчеркнул Николенко.

Как подчеркнул ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести воинские подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.

"Рассчитываем, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели", - заявил Николенко.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью. Позже в СМИ появилась информация, что в группу вошли, кроме Гросси, еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии.