Генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что за несколько часов работы на ЗАЭС миссии удалось собрать "много важной информации".

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оставит своих представителей на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, за несколько часов работы на Запорожской АЭС миссии удалось собрать "много важной информации". Гросси также заявил, что он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть.

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Обновлено. Как сообщил "Енергоатом" по состоянию на 18:00, Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним уехало большинство членов делегации.

"В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС.

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Накануне визита миссии стало известно, что в результате обстрелов россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Оккупанты заявили, что Энергодар обесточен.