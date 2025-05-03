Ожидается, что данная ракета обеспечит американским военным "непревзойденные боевые возможности".

США успешно испытали новую гиперзвуковую ракету Conventional Prompt Strike (CPS) с использованием нового метода запуск, сообщили в Министерстве обороны США.

Запуск ракеты производился с Космической базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида).

Сообщается, что это был первый запуск в рамках программы CPS с использованием флотского метода холодного газа, который предусмотрен для будущего размещения на морских платформах ВМС США.

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По словам директора Стратегических системных программ ВМС США, вице-адмирала Джонни Вулфа-младшего, метод холодного газа позволяет безопасно вытолкнуть ракету с платформы на безопасную высоту над кораблем до момента зажигания первой ступени.

"Это техническое достижение приближает нас к выполнению нашей миссии - обеспечению ВМС США безопасными и надежными гиперзвуковыми возможностями", - заявил он.

Министр военно-морских сил США Джон Фелан в свою очередь отметил, что после развертывания ракеты Conventional Prompt Strike, она обеспечит американским военным "непревзойденные боевые возможности".

В Пентагоне добавили, что стремительное развитие и демонстрация гиперзвуковых ударных систем обычного вооружения морского базирования, усиливает способность США эффективно сдерживать и, при необходимости, побеждать потенциальных стратегических соперников.

Запуск МБР Minuteman II в США - что сообщалось

Напомним, 19 февраля в США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Как заявил исполняющий обязанности министра ВВС Гэри Эшворт, данный запуск - всего лишь один из способов, с помощью которых ВВС демонстрирует готовность, точность и профессионализм ядерных сил США:

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