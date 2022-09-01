Авария может привести к катастрофическим и долгосрочным последствиям для миллионов людей и окружающей среды.

Глава Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини призвал прекратить боевые действия возле оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции, предупредив, что в случае аварии организация не сможет осуществить там гуманитарную миссию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"В случае ядерной утечки будет трудно, если не невозможно, оказать гуманитарную помощь... И именно поэтому боевые действия должны прекратиться", - сказал Мардини.

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По его словам, в случае возникновения аварии на ЗАЭС, мало кто сможет уменьшить ужасные последствия этого. Авария может привести к катастрофическим и долгосрочным последствиям для миллионов людей и окружающей среды.

"Сценарий может быть масштабным инцидентом, и мало кто может сделать, чтобы смягчить ужасные последствия этого", - сказал он.

При этом Мардини добавил, что МККК не раздавал йодные таблетки людям, находящимся поблизости ЗАЭС, чтобы не сеять панику.

Напомним, российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Визит на ЗАЭС должен состояться 1 сентября. В Запорожской области сообщили, что оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

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