По последней информации, колонна миссии агентства приостановилась в оккупированной Новоалександровке Запорожской области.

Российская оккупационная "власть" заявила, что в Энергодаре в результате обстрелов нет света.

Как сообщают российские СМИ, псевдоглава фейковой администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в городе нет электричества.

В то же время он подчеркнул, что нет никаких причин, по которым запланированный визит представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию не состоится.

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Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что миссия не может быть продлена, поскольку российские силы обстреливают заранее согласованный маршрут, по которому должна была двигаться миссия.

Накануне стало известно, что в результате обстрелов россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

По последней информации, колонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приостановилась в оккупированной Новоалександровке Запорожской области.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что колонна была вынуждена остановиться именно из-за обстрелов со стороны россиян. Российские СМИ, информируя об этом, избегают упоминания об обстрелах.

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

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