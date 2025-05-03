73 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

В ночь на 3 мая РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Как сообщили в Воздушных Силах, воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 73 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая и Николаевская области.

Вражеские атаки беспилотниками

С вечера 2 мая Россия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего ранения получили 47 человек, среди них - 11-летний ребенок.

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

Как свидетельствуют данные ООН, с началом переговоров о прекращении огня в войне между Россией и Украиной жизнь украинских мирных жителей стала более рискованной. Так, с начала переговоров в феврале российские ракетные удары и удары беспилотников, а также боевые действия вдоль линии фронта привели к гибели гораздо большего количества мирных жителей, чем за тот же период год назад.

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