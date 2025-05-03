Еще три недели назад начала появляться информация о российских БПЛА, которые якобы разбросали взрывоопасные предметы. А в начале мая в столице сообщили о взрывах "отсроченных" кассетных боеприпасов.

Впрочем, до сих пор нет четкого понимания, как враг использует это средство поражения с инженерной точки зрения. То есть, действительно ли сброс происходит с дронов. Возможность такая существует, но это технология, которая требует, например, имеющегося в БПЛА бомболюка, который будет запрограммирован на определенном промежутке полета делать сброс. Или будет открываться как-то управляемо, и тогда сбрасывать эти средства поражения.

Также существует возможность того, что дроны, например, просто напичканы этими средствами поражения, и, когда эти БПЛА сбивают, все это разлетается и создает опасность... Это, кстати, самое простое решение. Ведь эти элементы могут разлетаться и создавать угрозу как из-за того, что дрон сбивают украинские мобильные группы, ПВО, так и из-за того, что он попадает в цель и наносит больший вред.

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Впрочем, сейчас технического подтверждения любой из гипотез нет. Есть лишь факт того, что находят элементы, которые со временем взрываются.

При этом, мы не знаем, от чего они могут детонировать - от прикосновения, или в них какой-то таймер, который приводит их в действие через час, или три часа, или даже восемь. Мы даже не знаем как именно эти элементы точно выглядят.

Я некоторое время работал во время конфликтов в других странах и привожу примеры, как во время войны в Афганистане, во время войны в Ираке могли взрываться, например, обычные шариковые ручки, игрушки, жвачки... И это имело страшные последствия. Приходилось сотни раз говорить, что какие-то вещи не надо поднимать с земли, если это не твое.

Кстати, здесь надо также не забывать и о возможности работы диверсионных групп. Но и не забывать, как работает российское ИПСО: вспомните, как в начале полномасштабного вторжения куча украинцев стирала на дорогах отметки "Укравтодора"...

Безусловно, надо разобраться, насколько нынешняя наша ситуация имеет реальные подтверждения. Но надо также понять, что в любом случае с этой историей, враг и дальше будет пытаться создавать различные полезные нагрузки для БПЛА, которые будут наносить больше вреда гражданскому населению. То есть, угрозы использования врагом террористических методов ведения боевых действий - нанесение не точечных ударов по важным военным объектам, но и "ковровые" бомбардировки роями дронов, забрасывание гражданских любыми средствами поражения - никоим образом исключать нельзя. На это россияне и делают ставку.

Точечные обстрелы со стороны России крылатыми ракетами не привели к эффекту, который хотела получить Российская Федерация. Поэтому они решили использовать большое количество средств поражения, ежедневно терроризировать города Украины, нагружая нашу противовоздушную оборону.

Именно поэтому мы каждую ночь и ежедневно видим большое количество тех самых "Шахедов" по всей территории Украины.

А для того, чтобы создать больше, так сказать, психологического и физического давления, создаются дополнительные элементы. К примеру, осколочно-фугасные, когда шрапнель может на сто метров разлетаться. Вспомните, как в Харькове был применен дрон "Молния" с шурупами, или "Шахед" с металлическими шариками. Все это увеличивает зону поражения и количество пострадавших. Именно для этого враг заменяет высокотехнологичное оружие на малые ударные беспилотники, которые могут нести на себе больше вреда, чем крылатая ракета.

Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт