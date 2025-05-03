Он винит в сдерживании помощи страх Вашингтона перед ядерной эскалацией России.

Полномасштабное вторжение России в Украину можно было бы остановить на раннем этапе, если бы США и их союзники с самого начала предоставили Украине необходимое оружие. Как заявил бывший руководитель ЦРУ Ральф Гофф в интервью The Times, вместо этого была использована преднамеренная стратегия предоставить Украине оружие, необходимое для борьбы, — но недостаточное для победы над армией Путина.

"Если бы мы снабдили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы вытеснить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более длительной, затяжной, изматывающей войны, свидетелями которой мы являемся сегодня", — сказал Гофф.

Он сказал, что президент Байден и его союзники позволили Путину диктовать условия конфликта и нервничали по поводу отправки Украине необходимого ей оборудования в нужное время из-за опасений, что российский лидер применит ядерное оружие, если будет близок к поражению.

Видео дня

"[Они] позволили Владимиру Путину и его бряцанию ядерным оружием обмануть себя. Поэтому они дали украинцам это оружие, но они никогда не давали им достаточно, чтобы победить. Они давали им только достаточно, чтобы истекать кровью", - заявил он.

Гофф отметил, что у Путина был "настоящий смертельный страх перед Covid" во время пандемии, и "по моему мнению, люди, которые так обеспокоены своим здоровьем, не собираются играть в ядерный покер с высокими ставками".

Теперь он думает, что стратегия Трампа может заключаться в том, чтобы смягчить разговор и, возможно, льстить Путину, чтобы отвлечь его от Китая. Путин, тем временем, думает, что как бывший офицер разведки он может манипулировать Трампом, хотя Гофф предсказывает, что в конечном итоге он "жестоко ошибется".

"В конечном итоге Путин покажет, в чем проблема, а проблема в Москве, а не в Киеве", — пояснил он.

Если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, Гофф сказал, что один украинский чиновник сказал ему, что к концу лета вся линия фронта по сути станет "зоной смерти" протяженностью 20–50 км, "где невозможно двигаться, потому что в воздухе находится так много беспилотников, а на земле — роботов, датчиков и мин".

Оружие для Украины

На этой неделе стало известно, что администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине на сумму 50 млн долларов.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что сумма является незначительной, сама новость о первом одобрении Соединенными штатами продажи Украине оружия со времен начала президентства Трампа является положительной.

Также позже стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Украине учебного и технического обеспечения для самолетов F-16, а также сопутствующего оборудования на сумму 310,5 миллиона долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: