Глава МАГАТЭ Гросси возглавит миссию.

Надзорный орган ООН по атомной энергии – МАГАТЭ – собрал группу экспертов для посещения Запорожской АЭС на фоне опасений по поводу возможной ядерной аварии.

Как сообщает The New York Times, список членов группы включает в себя главу ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии.

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Остальные члены – из стран, которые в основном стояли в стороне все шесть месяцев полномасштабной войны или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.

При этом ни США, ни Великобритания не представлены, поскольку Россия считает их "несправедливо предвзятыми".

Миссия должна отправиться на ЗАЭС уже на следующей неделе. В ночь на субботу, 27 августа, накануне визита станция вновь подверглась обстрелу.

По словам Эдвина Лаймана, эксперта по ядерной энергетике, визит представителей МАГАТЭ позволит членам миссии проверить состояние всех аварийных систем, а также оценить запас дизельного топлива и принять меры для его пополнения.

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене отказалась комментировать планируемую миссию, представитель только подтвердил, что агентство "ведет активные консультации по поводу скорой миссии".

Как сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью.

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