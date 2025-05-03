'Чудес не существует': известный комик рассказал о прогрессе сына с аутизмом

Юморист отметил, что его 4-летний сын Остап работает со специалистами и имеет некоторый прогресс.

Украинский шоумен и юморист Владимир Жогло откровенно рассказал о воспитании 4-летнего сына Остапа, у которого диагностировали аутизм.

Как поделился комик в интервью проекту "Розмова", они с женой Ириной ежедневно работают над развитием сына. Остап ежедневно находится под наблюдением специалистов, посещает занятия и имеет определенный прогресс.

"Аутизм никуда не исчез. Мы постоянно работаем, чтобы мальчишка развивался и у моего сына было все, чтобы он мог максимально социализироваться. Не знаю, насколько удается, но, тем не менее, прогресс есть. Мы очень благодарны, что нашли хороший центр и специалистов. Это постоянные занятия, каждый день", - поделился Жогло.

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Владимир подчеркнул, что родителям не стоит препятствовать социализации детей с аутизмом. Зато важно воспринимать детей такими, как они есть, и работать для достижения прогресса.

"Первое, что надо знать - не существует волшебной таблетки. Чудес не существует. Это просто постоянная работа над базовыми умениями ребенка... Даже если его развитие и восприятие мира на другом уровне, то это не значит, что у него нет базовых детских потребностей. Это все равно ребенок", - добавил артист.

Напомним, ранее Владимир Жогло рассказал о своем похудении на 54 кило за полгода. По его словам, он перенес операцию, во время которой ему удалили 80% желудка.

Артист добавил, что у него были проблемы со здоровьем, из-за чего ему было необходимо похудеть. Из-за нехватки времени он решился на кардинальный шаг - хирургическое вмешательство.

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