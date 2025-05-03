Осадки сконцентрируются на западе страны, но доберутся также и до северных областей.

Сегодня, 3 мая, по всей Украине будет тепло, но на западе и севере страны пройдут дожди с грозами. Также усилится ветер. Столбики термометров покажут от +20° до +26°, только на побережье Одесской области и Крыму будет свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет очень неустойчивая погода. Ветер усилится, ожидаются порывы. Пройдут дожди, ливни и грозы. Температура при этом будет довольно комфортной, в пределах +23°...+26°.

Осадки доберутся и до северных областях. Тут местами ожидаются небольшие дожди и ливни. Температура днем: от +21° до +23°.

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Жителей востока Украины ждет сухая и солнечная погода, но будет не так тепло, +20°...+21°.

В центральной части Украины ожидается небольшая облачность. День будет преимущественно сухо с температурой от +21° до +26°.

На юге Украины сегодня будет много солнца. Тут столбики термометров покажут +20°...+21°, на побережье свежее, +17°...+18°. Без осадков.

3 мая - праздник приметы погоды

3 мая - верующие чтят память святого преподобного Теодосия Печерского. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

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