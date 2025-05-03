По расчетам, основанным на параметрах орбиты, область падения обломков почти полностью проходит над сушей.

На Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти 500 кг. Случится это по разным подсчетам, между 8 и 14 мая.

Это посадочный модуль станции "Космос-482", запущенной в 1972 году к Венере, но она осталась на орбите Земли, пишет Би-би-си. Это произошло из-за аварии разгонного блока, который прекратил работать раньше, чем было расчитано.

После этого станцию назвали "Космос-482" - под этим названием в СССР скрывали неудачные пуски, выдавая их за успешное выведение на орбиту космического аппарата.

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Вес спускаемого модуля, как указано на сайте NASA, составляет 495 кг. Как указало издание, проблема в том, что "Космос-284" будет падать на Землю бесконтрольно, и, что особенно опасно, он, вероятно, не полностью сгорит в атмосфере. Дело в том, что посадочный модуль был рассчитан на посадку на Венере, а эта планета обладает более плотной атмосферой, на ней более высокая температура, поэтому станция может выдержать более суровые условия при посадке.

По словам автора телеграм-канала "Техасский вестник", посвященного космическим пускам, Георгия Тришкина, из-за этого тепловой экран и герметичный отсек переживут вход в атмосферу.

Он отметил, что, по расчетам, основанным на параметрах орбиты, область падения обломков почти полностью проходит над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана, поэтому есть риск попадания в жилые районы.

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