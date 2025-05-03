Украинцы могут уехать на заработки или на ПМЖ в страны Евросоюза.

Минимальная зарплата в Украине с 1 мая 2025 года составит 8000 грн, но на руки украинцы получат гораздо меньше. В странах ЕС "минималка" гораздо выше, но и траты другие Узнайте, какая зарплата в Польше, Чехии и Германии, и где лучше работать, чтобы не остаться без денег.

Какая минимальная и средняя зарплата в Германии

В 2025 году немцы за свою работу будут получать как минимум по 12,82 евро в час. Это значит, минимальная зарплата в Германии при полной занятости и до вычета налогов составит 2 222 евро на человека. Интересно, что власти страны постоянно поднимают "минималку", чтобы поддерживать своих граждан. Средняя зарплата в Германии на начало текущего года оказалась на отметке в 50 493 евро в год "грязными", то есть, до вычета налогов.

Сколько именно человек заплатит в налоговую, зависит от многих факторов - земли, социального статуса, вида деятельности и так далее. На размер самой зарплаты также влияет и место жительства, и опыт, и квалификация, сфера деятельности и политика компании.

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Больше всех получают люди, которые работают в Мюнхене - эта земля считается самой "дорогой", причем, не только в сфере выплат, но и в сфере затрат. Наличие высшего образования также поднимает ценник сотрудника - зарплата может доходить до 60 000 евро в год, тогда как люди, не окончившие ВУЗ, смогут получать максимум 47-45 тысяч. Одна из наиболее престижных профессий - медик, и при наличии диплома, опыта и навыков, можно зарабатывать до 100 000 евро в год. Самая низкая зарплата в Германии у людей без знания языка и ценных навыков, как правило, за тяжелую и низкоквалифицированную работу.

Какая минимальная и средняя зарплата в Польше

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше составляет 7,13 евро или 30,50 злотых в час. Это сумма до вычета налогов, то есть, "грязными" в месяц при полной занятости можно получить 1 091 евро или 4 666 злотых. После того как из этой суммы вычтут подоходный налог и соц взносы, "на руки" можно будет получить совсем другую сумму. Она не может быть фиксированной, потому что размер и количество налогов зависят от типа договора, который работник заключает с работодателем, и прав на льготы у самого работодателя. Часто бывает так, что зарплата нетто на целых 30% ниже, чем брутто - это стоит учитывать, когда ищете работу в Польше. Скорее всего, в контракте будет указана именно сумма до вычета налогов.

Средняя зарплата в Польше сейчас приблизительно равна 8 000 злотых (1871 евро) брутто, а по данным сайта barometrzawodow, страна нуждается в представителях технических специальностей, а также в простых рабочих, когда гуманитарии уже больше не нужны. Также очень не хватает врачей, акушерок, медсестер и сиделок. Медики получают от 9 000 (2 100 евро) до 14 000 злотых (3 275 евро) в месяц. Выше среднего зарабатывают представители IT сферы (от 12 000 до 18 000 злотых или 2 800 - 4 200 евро) и финансисты (от 11 000 до 15 000 злотых или 2 500 - 3 500 евро).

Украинцы без знания языка, опыта, образования и необходимой квалификации будут зарабатывать гораздо меньше. К примеру, разнорабочему на стройке могут заплатить 5-7 тысяч злотых (1 100 - 1 600 евро) брутто, продавцу, уборщице, работнику завода или склада - 4-6 тысяч злотых (900 - 1 400 евро). После вычета налогов сумма "на руки" будет еще меньше.

Какая минимальная и средняя зарплата в Чехии

Минимальная зарплата в Чехии в зависимости от рабочей группы может быть разной. Например, работник без квалификации на должности продавца, курьера или разнорабочего будет получать 103,80 крон (4,17 евро) в час или 17 300 крон (694,27 евро) в месяц. Люди, которые относятся к восьмой группе - подготовленные специалисты с образованием, квалификацией, опытом и ценной для страны профессией, финансисты, инженеры, работники сферы IT, смогут зарабатывать 207,60 крон в час (8,33 евро) или 34 600 крон (1 388,53 евро) в месяц. Все суммы указаны в брутто - до вычета налогов.

Средняя зарплата в Чехии на март 2025 года составляла около 40 000 крон (1 600 евро) в месяц до вычета налогов. В столице суммы, конечно, больше - средняя зарплата может доходить до 50 000 крон (2 000 евро), но и стоимость жизни там выше. Интересно, что особо опытные, высококвалифицированные и ценные сотрудники в больших компаниях иногда получают даже больше 70 000 крон (2 800 евро) в месяц. На данный момент в Чехии востребованы специалисты в области лесного хозяйства, инженерии, медицины и финансов.

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