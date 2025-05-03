Вместо того, чтобы выкидывать использованные пакетики чая, дайте им вторую жизнь.

Не выбрасывайте использованные пакетики зеленого чая. По словам садоводов, их можно превратить в натуральное удобрение и добиться потрясающих результатов в саду, следуя нескольким простым шагам, пишет Daily Mirror.

"С наступлением весны и приближением лета все больше людей уделяют внимание своим садам, готовясь к теплому сезону. Хотя садоводство может быть затратным, есть бесплатные способы помочь растениям расти - и зеленый чай один из них", - говорится в публикации.

Отмечается, что зеленый чай полезен для растений, так как он богат азотом, калием и фосфором - важными элементами для их роста.

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Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ecology, Environment and Conservation, добавление зеленого чая в почву обогащает ее питательными веществами.

"Для любого компоста важно поддерживать баланс между органическими материалами, богатыми азотом, и углеродсодержащими "бурыми" компонентами, такими как сухие листья", - утверждается в статье.

Зеленый чай полезен для растений: как применять

Существует несколько способов применения зеленого чая в саду. Компостирование с использованием чая поддерживает здоровье растений и способствует их росту, а также помогает сократить отходы, поддерживая устойчивое садоводство. Травяные чаи - лучший выбор для ухода за растениями, поскольку они не содержат добавок и вредных химикатов, отметили в издании.

Чтобы приготовить "чайное удобрение", добавьте зеленые чайные листья в большую банку с водой и оставьте настаиваться на 24 часа. После процеживания полученный настой можно вливать прямо в почву или распылять как натуральное удобрение.

Однако перед этим важно проверить, подходит ли этот способ конкретному растению.

Также используйте только натуральные органические листья, избегая чайных пакетиков с синтетикой. Для наилучшего результата смешивайте чай с другими компонентами компоста.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вырастить пышные и красивые розы.

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