Скандал между экс-содружеством блогера Алины Шаманской и юмориста Руслана Ханумака набирает обороты. На фоне разборок мужчина закрутил новый роман. Избранница Ханумака публично высмеяла его экс-супругу.
О новых отношениях Ханумак объявил в Instagram, опубликовав романтическое фото с девушкой по имени Екатерина.
В своем микроблоге Екатерина публично стала на защиту возлюбленного, опубликовав ироничный пост с отсылкой на скандальное интервью Шаманской о браке с Ханумаком.
Напомним, что бывшая юмориста обвинила его в абьюзе, манипуляциях и эмоциональном насилии. По словам Шаманской, Ханумак якобы даже ударил сына. Зато Екатерина вмешалась и высмеяла эти заявления.
"Вопрос к ассоциации психологов, неврологов и стоматологов Украины: что делать, если чувствую себя счастливой, любимой, защищенной и окруженной заботой, проживая с бедным, безработным нарциссом-абьюзером, который не прекращает морального насилия ни на минуту?" - с иронией написала Екатерина.
Ханумак в комментариях написал: "Моя жертва любимая".
В сторис девушка пообщалась с фолловерами, заявив, что не хочет становиться блогером на фоне скандала Ханумака с бывшей. Она добавила, что находится в отношениях с юмористом 2 года.
Напомним, ранее Алина Шаманская сообщила, что подала в суд на Ханумака. Блогерша ответила, хочет лишить его родительских прав. Она также рассказала о возвращении экс-супруга в Украину и как он манипулирует сыном до сих пор. С помощью суда женщина стремится установить четкие правила общения сына с отцом.
Ханумак отреагировал на последнее интервью бывшей, в котором она раскрыла шокирующие подробности их брака. Артист обвинил блогера во лжи об их отношениях.