Девушка опубликовала ироничный пост, в котором намекнула на то, что бывшая юмористка солгала насчет их брака.

Скандал между экс-содружеством блогера Алины Шаманской и юмориста Руслана Ханумака набирает обороты. На фоне разборок мужчина закрутил новый роман. Избранница Ханумака публично высмеяла его экс-супругу.

О новых отношениях Ханумак объявил в Instagram, опубликовав романтическое фото с девушкой по имени Екатерина.

В своем микроблоге Екатерина публично стала на защиту возлюбленного, опубликовав ироничный пост с отсылкой на скандальное интервью Шаманской о браке с Ханумаком.

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Напомним, что бывшая юмориста обвинила его в абьюзе, манипуляциях и эмоциональном насилии. По словам Шаманской, Ханумак якобы даже ударил сына. Зато Екатерина вмешалась и высмеяла эти заявления.

"Вопрос к ассоциации психологов, неврологов и стоматологов Украины: что делать, если чувствую себя счастливой, любимой, защищенной и окруженной заботой, проживая с бедным, безработным нарциссом-абьюзером, который не прекращает морального насилия ни на минуту?" - с иронией написала Екатерина.

Ханумак в комментариях написал: "Моя жертва любимая".

В сторис девушка пообщалась с фолловерами, заявив, что не хочет становиться блогером на фоне скандала Ханумака с бывшей. Она добавила, что находится в отношениях с юмористом 2 года.

Напомним, ранее Алина Шаманская сообщила, что подала в суд на Ханумака. Блогерша ответила, хочет лишить его родительских прав. Она также рассказала о возвращении экс-супруга в Украину и как он манипулирует сыном до сих пор. С помощью суда женщина стремится установить четкие правила общения сына с отцом.

Ханумак отреагировал на последнее интервью бывшей, в котором она раскрыла шокирующие подробности их брака. Артист обвинил блогера во лжи об их отношениях.

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