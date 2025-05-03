В Базеле завершилось строительство главной площадки для выступлений конкурсантов.

Международный конкурс "Евровидение-2025" состоится менее чем через две недели в Базеле. Представители разных стран отправились в Швейцарию, чтобы провести первые репетиции своих номеров перед полуфиналами. А тем временем в городе завершили работу над сценой музыкального шоу, и организаторы показали, как она будет выглядеть в этом году.

На YouTube-канале Eurovision Song Contest опубликовали ролик, в котором продемонстрировали, как проходил процесс строительства площадки для выступлений. В 2025 году дизайнером сцены стал немецкий художник-постановщик Флориан Видер, который и в прошлом году занимался дизайном площадки.

Как известно, песенные соревнования будут проходить на арене St. Jakobshalle, которая вмещает более 12 тысяч зрителей. Сцена состоит из центрального подиума, который проходит до зрительного зала. Вокруг сцены размещена светодиодная сетка. Интересной деталью будет подвесная конструкция, которая, вероятно, будет использоваться для номеров участников.

Видео дня

Ранее арт-директор Евровидения Артур Дейнев разработал айдентику для нынешнего конкурса под лозунгом "Unity Shapes Love" ("Единство формирует любовь"). Он символизирует объединение людей через музыку. Следовательно, на экранах на сцене видно большое сердце, которое было выбрано символом события в 2025 году и означает сближение с помощью песни.

К слову, первый полуфинал "Евровидения-2025" состоится 13 мая, в котором под номер 5 выступят представители Украины группа Ziferblat. Второй полуфинал и гранд-финал запланированы на 15 и 17 мая.

Всего в шоу примут участие 37 стран. В финал автоматически попадут представители стран "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария.

Напомним, ранее группа Ziferblat удивила суммой расходов на участие в "Евровидении-2025". Музыканты раскрыли, кто спонсирует их выступление на международном событии и тратили ли они свои средства на шоу. По словам артистов, их расходы довольно небольшие, по сравнению с другими странами, потому что они экономили на многом.

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