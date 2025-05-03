Гироборд может мчаться по пересеченной местности быстрее, чем другие наземные дроны.

В последнее время российские войска начали применять новую технологию в войне дронов на линии фронта, используя детские гироборды, прикрепленные к противотанковым минам, для создания взрывных дронов-камикадзе.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, сейчас летающие беспилотники составляют большую часть потерь на поле боя - 70 процентов, в то время как наземные роботы менее распространены.

Для дистанционно управляемого транспортного средства легче беспрепятственно летать по воздуху, чем ползать по пересеченной местности. Однако благодаря внутренним гироскопам гироборды чрезвычайно устойчивы по сравнению с традиционными колесными транспортными средствами, объясняет Акс.

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"Гироборд может мчаться по передовой быстрее, чем другие наземные роботы. А низкая стоимость игрушек означает, что нагруженные минами "боты" являются расходным материалом. Нет необходимости беречь их только для самых ценных целей", - пишет он.

В то же время не исключено, что россияне могут использовать гироборды и в качестве средств передвижения во время штурмов, указывает эксперт, напоминая, что они уже используют для этих целей электросамокаты.

Ноу-хау россиян на фронте

Оккупанты всё чаще прибегают к использованию гражданского транспорта для доставки солдат на передовую, включая китайские гольфкары, беларусские мотоциклы, автомобили Lada, фургоны "буханка" и грузовики ГАЗ-69 и даже электросамокаты.

Также эксперты отмечают, что россияне совершенствуют дроны-"шахеды" добавляя в них металлические шарики и шрапнель, чтобы увеличить зону поражения, также появляются новые боевые модификации: термобарические, фугасные, осколочные. Кроме того, появляются элементы, благодаря которым некоторые дроны при падении или сбивании разбрасывают обломки на большой площади и затем детонируют.

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