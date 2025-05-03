1 мая в Украине до сих пор является государственным праздником как Международный день труда и, бонусом, "День подсолнуха". И хотя большинство украинцев считает его пережитком советского "первомая" и вряд ли празднует, в этом году поводы для радости у нас были.

Много чего произошло в тот день, но "судьбоносными" можно указать три главных события - провал внешнеполитической стратегии США и возвращение к старой прозападной; фактически распад соглашения ОПЕК+ по добыче нефти (уже пророчат даже начало "нефтяных войн"); фактическое признание Кремлем своих экономических и финансовых проблем.

Следует начать с "дня растерянности Штатов". Ранее Трамп и его администрация пытались играть в "стратегическую неопределенность". Это когда вы кричите: "Держите меня семеро!" - а другая сторона не знает, это вы так блефуете или действительно "крыша поплыла", и идет вам на уступки.

Но если в начале у Трампа это еще как-то более-менее получалось именно как "стратегия", а не просто "дурдом", то потом вся американская дипломатия погрузилась в такой хаос, что и сам Трамп, похоже, растерялся. Новости показывают, что "первые 100 дней Трампа" провалились как план, как и эта стратегия "дипломатического блицкрига". Все уже поняли слабости Трампа как переговорщика и начали "крутить" им себе на пользу. Речь, в первую очередь, о Кремле. Но Украина с ЕС также этим начали пользоваться.

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Путин пытался манипулировать Трампом и его спецпосланником Уиткоффом прежде всего в вопросе "мира" с Украиной, но не только здесь. Вообще, идея дать Путину "лайтовую" (то есть неполную) победу в Украине, чтобы получить поддержку со стороны россиян в "соглашениях" на Ближнем Востоке и с КНР - это была идея-фикс группы Тиля-Маска-Уиткоффа-Вэнса-Трампа-младшего на эти первые "100 дней". Но не пошло.

И именно 1 мая это стало понятно. Потому что Украина и европейцы добились уступок от Трампа по соглашению по недрам, а вот Кремль уступок по Украине не получил. А, следовательно, и не будет очень помогать США с их соглашениями с Ираном, Китаем, Египтом (по Газе) и др. Вся концепция "соглашений" с "сильными" ценой "слабых" стран, как говорится, "пошла на псы".

Зато везде "влезли" в качестве посредников европейцы, что делает США зависимыми уже от Европы и, соответственно, усиливает Украину как такой "авангард евродемократии". Это делает группу влияния Виткоффа, которая поддерживает "пророссийский" курс, "лишней" в новых раскладах в Вашингтоне. Потому что у них больше "нет карт".

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Это уже получило проявление в ряде противоречивых заявлений как, с одной стороны, от группы "консерваторов" типа Рубио и Келлога, для которых это однозначно победа в "подковерной" борьбе в Вашингтоне, так и от самих "Уиткоффов" - с другой стороны. Первые говорят о "выходе США из переговоров" на условиях сохранения статуса-кво - сохранение санкций и поддержки Украины, пусть и в меньших масштабах. А вторые все еще настаивают на том, что им нужно "еще сто дней", и вот тогда "обе стороны точно согласятся на мирное соглашение".

Параллельно в США увольняют советника по вопросам нацбезопасности Волца. Причем, по данным СМИ, скандал с добавлением журналистов в секретный чат был лишь поводом.

А причиной были "споры с Уиткоффом". И что якобы тот же Уиткофф должен стать новым советником по национальной безопасности. Но сам не хочет (потому что не хочет стать "крайним" за все дипломатические провалы Трампа - советники у Трампа долго не задерживаются, как показывает прошлый его срок).

Ну, как "увольняют" Волца - переводят на работу в ООН. И теперь исполняющим обязанности будет Рубио. Который уже является госсекретарем и занимает еще две должности. ООН, кстати, тоже в его "квоте". Фактически, Рубио полностью "монополизировал" внешнюю политику США после провала "Уиткоффов".

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И то, что в СМИ начали появляться "инсайды" о назначении Уиткоффа вместо Волца является скорее попыткой "сбалансировать" группы влияния в Белом доме в пользу последних. Ведь их группа становится все слабее. Потому что Маск тоже уже начинает "прощаться". Да и Хегсет, вроде бы, "стал на лыжи".

Симптоматичным является объявление Трампом государственными праздниками 8 мая, как дня победы во Второй мировой войне, и 11 ноября - в Первой мировой. То, что американцы вообще-то завершили войну после победы над Японией в августе 1945-го, Трамп, с его "выборочной" исторической памятью, проигнорировал.

Это показывает, как, на фоне отсутствия реальных побед за 100 дней на посту, Белый дом вынужден "вытаскивать" что-то очень старое. Потому что отпраздновать же что-то надо... С другой стороны, теперь Трамп имеет повод поехать на парад к Путину, несмотря на то, что ранее такой визит уже отвергли. Вероятно, это и есть последняя попытка пророссийского лобби в Вашингтоне договориться с Кремлем.

От этого уже отстранился Рубио, который теперь является буквально самым влиятельным американским дипломатом со времен Киссинджера (да и тот сразу четыре должности не занимал никогда). Он не то, чтобы "друг Украины", но его идея сохранить статус кво нам близка. Более того, следующим логическим шагом от "возвращения в западную семью" США будут антироссийские санкции и другое давление на Кремль (о чем уже появляются инсайды).

Рубио уже называют "секретарем по всем вопросам", как это написал The New York Times. И будем надеяться, что последние "конвульсии" "группы Виткоффа" ни к чему не приведут. Потому что тогда более благоприятная к нам концепция Рубио станет безальтернативной. Европейцы это тоже почувствовали, и даже "разморозили" в пользу Украины 3 российских миллиарда евро из бельгийского депозитария Euroclear.

Это хоть и не государственные деньги (это средства олигархов), но тоже прецедент. Который при сохранении пророссийской позиции Белого дома был бы просто невозможен. Эти изменения пока не обратимы, но уже тектонические для США.

Для нас все это важно - и ослабление "Уиткоффов", и увеличение зависимости США от европейских посредников, ведь это усиливает и украинские "карты". Именно поэтому мы смогли получить более-менее приемлемое соглашение о недрах, сохранить разведданные и поставки из США и даже получить первую партию - пусть и коммерческую - уже оружия от Трампа.

Статус кво с сохранением антироссийских санкций и поддержки для Украины (что нас усиливает, а РФ ослабляет) для нас важен и из-за другой новости за 1 мая - признание упадка российской экономики из-за пересмотра бюджета РФ.

Причина пересмотра в падении цен на нефть в результате трамповской политики "стратегической неопределенности" в вопросе пошлин. Сырьевые страны всегда становятся первыми жертвами любых значительных финансовых кризисов в мире, ведь бизнес, в первую очередь, останавливает форвардные закупки сырья, если нет уверенности в будущем.

С "таможенными войнами", которые, хоть и на пару дней, но вернули мировую торговлю в эпоху Великой депрессии, на будущее загадывать вообще не стоит. Пошлины пока что "на паузе". Но ведь не отменены. В этом и заключается неопределенность, которая бьет, в частности, и по РФ.

И не только по РФ - по всей ОПЕК+. Что является третьей хорошей новостью. Сначала Казахстан сообщил своим партнерам по картелю, что будет качать столько нефти, сколько сможет, потому что у него с бюджетом проблемы. Затем, примерно так же, высказались и саудиты, которым тоже надоело постоянное сокращение добычи и "дарение" своих традиционных рынков американцам.

После второй новости, которая появилась 1 мая, Brent, пусть и временно, но "прорвала" психологический рубеж в 60 "баксов" за "бочку" - упала до $58. А российская Urals, напомним, продается в портах с дисконтом 10-15 долларов от стоимости Brent (по последним подсчетам Bloomberg, сейчас это минус 14 долларов на каждом барреле). Таким образом, 1 мая, в моменте, стоимость Urals опускалась до 44 долларов за баррель. Очень мощный "анонс" будущих траблов у РФ.

И хотя другие члены ОПЕК+ пока воздерживаются от угрожающих заявлений, из-за чего нефть вновь "отыграла" в цене пару долларов, очевидно, что без саудитов шансов удержать сделку ноль. В СМИ уже даже пошли заголовки о начале "нефтяной войны" между добытчиками, когда они начнут конкурировать между собой низкой ценой и дешевой логистикой.

Именно поэтому Кремль ранее уже "застолбил" за собой рынок КНР, предлагая бешеную скидку в 40% к и без того дешевой нефти. Это политическая цена, которая сохраняет за россиянами азиатский рынок, однако не дает сверхприбылей.

И вот потерю этих сверхприбылей, даже на фоне увеличения фактических поставок "теневым флотом", официально признало правительство РФ 1 мая.

Так, российское правительство отныне официально готовится к самому большому "затягиванию поясов" со времен пандемии. Минэкономразвития Московии уменьшило прогноз на этот год по нефти на 20% - до $56, что тоже довольно оптимистично на фоне $44 "в моменте" 1 мая.

Минфин РФ тоже пересмотрел основные параметры бюджета, снизив доходы с 40,3 до 38,5 триллиона рублей, а расходы, наоборот, увеличив - с 41,5 до 42,3 триллиона рублей. Вроде и не так мощно, но это размер их запланированного на этот год дефицита бюджета. Впрочем, после обновления бюджета 1 мая, дефицит увеличен до 3,8 триллиона "деревянных" или до 1,7% ВВП. Это уже близко к ковидному антирекорду в 4,1 триллиона.

Главный фактор падения - "недобор нефтегазовой ренты" на фоне укрепления курса рубля из-за безумного падения спроса и импорта (а это очень мощный "звоночек", потому что это полное "можем повторить" СССР времен раннего Горбачева - перепроизводство оружия и упадок всех гражданских производств).

И хотя 8,9 триллиона рублей с продажи нефти и газа это до сих пор больше, чем РФ заслуживает, но это меньше, чем планировалось - 10,9 трлн. На этом фоне важно не забывать и о главной "кубишке" российского бюджета - Фонде национального достояния (ФНБ), который имеет ликвидными формально лишь 3,2 триллиона рублей (реально - значительно меньше), что не покрывает даже обновленный дефицит бюджета. "Кубишка" 2025 года - все.

Более того, российский исследовательский центр ЦМАКП - откуда нынешний министр обороны РФ Белоусов и вышел - констатирует, что российская промышленность уже тоже официально в рецессии. Правда, признают рецессию пока только за первый квартал года.

В 1 квартале выпуск гражданской продукции снижался в РФ в среднем на 0,8 процента в месяц (с учетом сезонности), в том числе в марте - на 1,1%. Наибольший спад фиксируют в гражданском машиностроении (мотоциклы и "буханки", на которых ВС РФ сейчас атакует, тоже сюда входят), производстве электрооборудования, выпуске стройматериалов и черной металлургии. Рекордным же было падение на 0,7% в месяц для производства продуктов питания, что является ключевым индикатором платежеспособности и спроса у населения.

Впрочем, за январь-март российский ВВП прибавил 1,7%. Это, однако, в 2,6 раза меньше, чем кварталом ранее (4,5%). А темпы роста промышленности упали более чем в 5 раз - с 5,7% до 1,1%. Вдвое замедлился рост розницы в торговле (с 5,5% до 3,2%), а оптовая торговля впервые с зимы 2023 года начала сокращаться. Несырьевая промышленность (в том числе ВПК) также замедляет рост - вдвое медленнее, чем осенью.

Обнародовано еще много цифр как от правительства, так и от различных российских аналитических контор. Ведь признание кризиса вызвало у российских специалистов определенный "вау-эффект". И не только у российских. На радостях, как сообщал CNN, американская разведка напрогнозировала, что под давлением экономических проблем Путин станет более благосклонным к перемирию.

Наивные... В диктатурах выходом из экономических проблем всегда была и будет война и поиск внутреннего и внешнего врага. Чтобы отвлечь от проблем свой агрессивный плебс. Понимая это, европейцы ускоряют свое военное производство, ведь другой реальной мишени, кроме восточного фланга ЕС, у Кремля нет.

Если же "нефтяные войны" действительно начнутся, а Вашингтон пойдет "путем Рубио", а не "кривой тропой Виткоффа" - то есть будут новые санкции, а не попытки спасти российскую экономику заведением американского капитала через "сделку", то этот пересмотр российского бюджета, вероятно, станет не последним. Что, очень вероятно, будет сопровождаться угрозами и террором украинских городов, а также еще большим количеством "банзай-атак" на фронте, потому что других побед, кроме военных, у Путина уже не осталось.

Но, с учетом этих трендов, можем констатировать, что первую "стодневку Трампа" мы с союзниками выиграли. Потому что устояли в самый тяжелый период. Далее нам уже должно стать проще. РФ же с каждым днем будет терять "окно возможностей", из-за чего и "бесится". Но это уже агония перед исчерпанием возможностей.

Конечно, в течение мая, Кремль еще будет пытаться под разными предлогами и при поддержке Виткоффа с Вэнсом перессорить Вашингтон с Киевом и Брюсселем, сделать какой-то "камбэк". Поэтому нам расслабляться рано. Тем не менее, пусть эта победа 1 мая для украинской дипломатии и партнеров не безусловная, и пока не финальная, но это все же победа. Которых у нас давно уже дефицит.

Это победа, которая фиксирует значительный "поворот" в мировых трендах, которые выстраиваются в пользу нам и на беду Кремлю. Пожелаем этим трендам стать постоянными.

Андрей Попов