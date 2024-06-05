Отключения света приводят к ощущению потери контроля.

Психолог, психотерапевт Елена Шершнева дала советы относительно того, как бороться с дискомфортом, который возникает из-за отключения света. Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, как отключения света влияют на психологическое состояние людей и как бороться с раздражением, стрессом и усталостью в целом от этого и от генераторов, в частности.

"Отключение света влияет психологически, в первую очередь, тем, что мы теряем чувство контроля. Мы будто свою жизнь не контролируем, не мы уже решаем, когда мы можем погладить или сварить себе поесть. И это выбивает из колеи", – пояснила эксперт.

Так, для того, чтобы справиться с этим психологическим ощущением дискомфорта, важно максимально возвращать себе это чувство контроля.

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"Во-первых, следить за графиками отключений. То есть уже быть предупрежденным и самому свой график формировать. График своей жизни я имею в виду", – сказала Шершнева.

Кроме того, в остальных делах, которые не зависят от электричества, тоже необходимо чувствовать свой контроль. "То, что мы можем делать то, что запланировали, и жить по своему плану", – отметила психолог.

Относительно генераторов, то она заметила, что "если мы что-то можем решить, то это важно решать; если что-то нам не под силу, то принимать это".

Также необходимо учитывать возможности минимизировать дискомфорт. В частности, закрывать окна, когда на улице включаются генераторы.

"Или же думать, как мы можем этот дискомфорт для себя снизить. Если же не можем, и конкретных действий не видим, которые от нас требуются, то пробовать воспринимать это и не позволять влиять на наше настроение посторонним факторам. И помнить, что мы отвечаем за свои эмоции, и мы решаем, как на то или иное реагировать", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, относительно того, какое влияние на нервную систему и здоровье в целом может иметь такой длительный стресс, и как это может отразиться на людях, Шершнева отметила, что если стресс продлен во времени и никак не решается, то он переходит в дистресс.

"Это достаточно опасное деструктивное состояние, которое может истощать, которое может приводить к депрессивным состояниям и даже, собственно, к депрессии. Поэтому чрезвычайно важно менять или ситуацию - насколько это возможно, как я уже описала: возвращать себе контроль, или менять свое отношение к ситуации. Но точно не становиться в позицию жертвы, не чувствовать эту беспомощность, когда мы ни на что не можем повлиять и продолжаем страдать. Нет, в таком состоянии быть однозначно нельзя", – сказала психолог.

Она подчеркнула, что в наших силах изменить отношение и свои эмоции, которые у нас вызывает ситуация, и управлять своей жизнью по своему усмотрению.

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