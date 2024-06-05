Ситуация зимой будет зависеть от того, сколько генерирующих мощностей успеют восстановить.

Летом и во время следующего отопительного ситуация в энергетике будет сложной, но апокалипсиса не стоит ожидать. Об этом в интервью OBOZ.TALK заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Апокалипсиса не будет. Будет сложно. Объективно будет сложно. И в июле, и в начале августа ограничения будут, думаю, очень существенными. Из-за ремонтных кампаний и из-за большого потребления во время жары. Речь идет о том, что может не быть электричества по 5-6 часов в сутки", – отметил эксперт.

По его словам, эти ограничения будут касаться практически всех. А зимой будет примерно та же ситуация.

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"Все зависит зимой от того, насколько много мы успеем восстановить генерирующих мощностей. Но предварительно я бы готовился к отсутствию электричества минимум 4-6 часов в сутки. Отопление, водоканал, канализация будут работать. И критическая инфраструктура вся будет работать", – подчеркнул Харченко.

Кризис в энергетике

По состоянию на начало июня Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии составляло около 55 гигаватт, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что отключения света летом могут длиться по 10 часов, а улучшение ситуации ожидается в сентябре.

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