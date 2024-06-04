За несколько недель враг уничтожил более 8 ГВт мощностей.

С конца марта и до начала мая 2024 года в результате российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры было уничтожено более 8 ГВт мощностей.

Как отметил в статье для ZN.UA эксперт по энергетике Украинского института будущего в Киеве, старший научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Андриан Прокип, речь идет почти о половине пикового зимнего потребления.

"И здесь не надо быть большим математиком, чтобы понять, что нас ждет зимой. Конечно, весной потребление меньше, чем в зимние месяцы. Но даже с импортом (до 1,7 ГВт в отдельные часы) мы не всегда можем покрывать спрос, поэтому приходится прибегать к отключениям", – подчеркнул он. Видео дня

Эксперт отметил, что начиная с сентября 2022 года российские захватчики били по электростанциям и высоковольтным подстанциям в Украине. Поэтому в прошлую зиму украинцы входили с объемом мощностей, которых вместе с импортом было едва достаточно для покрытия спроса.

Большую роль в прохождении прошлой зимы также сыграли погода, рост производства гидроэлектростанциями из-за большого количества воды, и даже тревоги, поскольку пока люди находились в укрытиях, потребление снижалось.

Ситуация в энергосистеме Украины

Следующей зимой в Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки. Такой прогноз сделал депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. По его словам, в начале лета ситуация в энергосистеме уже сложная, и зимой она будет еще тяжелее.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город остался без собственной электрогенерации. Электроэнергию приходится брать из других населенных пунктов. Терехов отметил, что ситуация очень тяжелая, и "она балансирует на грани".

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