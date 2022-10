Не успели объявить лауреатов Нобелевской премии мира 2022, как в сети открылся настоящий портал в ад: юзеры удивляются, как можно в один ряд ставить представителей Украины, России, развязавшей полномасштабную кровавую войну, и Беларуси, засунувшей язык в лице Лукашенко в довольно интимное место и предоставляющей РФ свои территории для ударов по нашим городам?

Что ж, попробуем разобраться: Нобелевка для россиян и белорусов - это откровенный зашквар или все же поводов для разгона "зрады" нет?

Днем 7 октября Украина впервые в своей истории получила Нобелевскую премию мира! Оценили достижения украинской правозащитной организации "Центр Гражданских свобод", которая называет своей миссией становления прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства. К слову, "ЦГС" - основатель инициатив ЕвромайданЅОЅ, Let My People Go, #SaveOlegSentsov.

Видео дня

Казалось бы, вот повод гордиться нашими соотечественниками, радоваться такой победной новости. Но это стало для многих украинцев лишь ложкой меда в бочке дегтя. А все потому, что вместе с представителями нашей страны лауреатами Нобелевки стали и россияне и белорус. Первые - неправительственная организация "Мемориал", созданная для исследования политических репрессий в СССР (признана в РФ "иноагентом" и недавно ликвидированная, но она все же продолжила свою деятельность); второй - белорусский политический заключенный Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра "Вясна". Многих граждан Украины возмутило такое "соседство", они считают, что решение Нобелевского комитета - очередная попытка примирения трех народов - украинского, российского и белорусского. Почему такой вывод, спросите вы. А потому, что по воле основателя премии Альфреда Нобеля ее должны присуждать тому, кто "сделает самый большой или самый лучший вклад в дружественные отношения между нациями".

Понятно, что строчить гневные комментарии в соцсетях, заниматься зрадофилией - второе "я" некоторых украинцев. Поэтому они, получив малейший повод для этого, взялись критиковать нынешнюю Нобелевскую премию мира

Наше общество, измученное российским террором вот уже на протяжении полномасштабных семи месяцев, знатно триггернуло на эту тему. Они сравнивают премию со "Славянским базаром", предлагают в следующем году объявить номинантами Северную и Южную Кореи и считают, что организаторы Нобелевки примерили на себя роль кота Леопольда из знакомого каждому из постсоветского пространства мультфильма с его фразой "Ребята, давайте жить дружно!". Кое-кто, особенно расстроенный таким выбором, предлагает "Центру Гражданских свобод" просто отказаться от премии, ведь не годится быть рядом с россиянами и белорусами в этой номинации.

Понятно, что строчить гневные комментарии в соцсетях, заниматься зрадофилией - второе "я" некоторых украинцев. Поэтому они, получив малейший повод для этого, взялись критиковать нынешнюю Нобелевскую премию мира. Никого уже не интересует мнение украинских лауреатов, в частности заявление главы "Центра Гражданских свобод" Александры Матвийчук. "Я рада, что возглавляемый мною Центр получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала" и "Вясны", – отметила она. Более того, мало кто пошел гуглить, чем именно занимаются представители Беларуси и России, в каких условиях им приходится работать, как они противостоят белорусскому и российскому диктаторским режимам.

Алесь Беляцкий - руководитель белорусского правозащитного центра "Вясна" и политзаключенный режима "бацьки" (до сих пор находится за решеткой без суда). С 1997-го года эта организация мониторит репрессии и другие нарушения прав человека в Беларуси. Оппозиционер принимал активное участие в протестах 2020-го года в Беларуси. Его арест в 2021-м связывают с тем, что "Вясна" помогала участникам митингов против Лукашенко, и сбором информации о политзаключенных.

Российское правозащитное общество "Мемориал" фиксирует случаи нарушения прав человека в России, проводит образовательные программы и юридические консультации для беженцев и политзаключенных. В свое время представители "Мемориала" обнаружили крупные захоронения жертв сталинских репрессий. В общем организация занимается восстановлением памяти о миллионах невинных людей, казненных, заключенных или преследуемых во времена СССР.

Удивительно, что нашему обществу нужно объяснять вполне очевидные вещи: Нобелевскую премию мира дают НЕ государствам, а людям и организациям

"Мемориал" был объявлен в РФ, как и все неугодные, "иноагентом", а в 2021-м его ликвидировали решением российского суда, но его дело продолжается, правда, без юрлиц. Организацию обвиняли в дискредитации органов госвласти и создании "лживого образа СССР как террористического государства". Что ж, о любви Путина к онанизму на "старую-добрую" советчину знают все, поэтому такие обвинения не удивляют.

И напоследок - удивительно, что нашему обществу нужно объяснять вполне очевидные вещи: Нобелевскую премию мира дают НЕ государствам, а людям и организациям. И тут отнюдь не о "братских народах", "примирениях", "попытках усадить за один стол", "сыграть в кота Леопольда", а о борьбе с могучим злом (читайте - Россией). Да, "мемориал" не остановил войну против Украины, но это не нивелирует его вклад в борьбу с империализмом. А полномасштабное вторжение в нашу страну - одно из его проявлений.

Ольга Робейко