Госсекретарь исполнил песню Нила Янга.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время визита в Киев сыграл на гитаре в одном из баров столицы.

Видео его выступления опубликовало Associated Press. Блинкен поднялся на сцену и сказал, что знает о том, что сейчас очень трудное время для Украины. После этого он спел песню Нила Янга "Rockin' in the Free World".

"Ваши солдаты, ваши граждане - особенно на северо-востоке, в Харькове - очень страдают. Но они должны знать, вы должны знать, что Соединенные Штаты с вами, большая часть мира с вами, и они борются не только за свободную Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", - сказал он.

Визит Блинкена в Киев: что известно

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Киев с необъявленным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. Он сказал, что хотел продемонстрировать непоколебимую поддержку страны со стороны Вашингтона.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским Блинкен сказал, что часть военной помощи от США уже в Украине, другая - в пути, а будущая будет еще больше.

Также он рассказал, как Украине поможет будущее десятилетнее соглашение по безопасности, которое уже планируют подписать страны.

Вас также могут заинтересовать новости: