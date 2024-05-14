По его словам, Соединенные Штаты намерены поддерживать оборону и безопасность Украины по широкому спектру возможностей.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского раскрыл детали будущего соглашения по безопасности, которое США намерены заключить с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в июле на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне будут сделаны "ощутимые шаги" для усиления роли Альянса с целью развития устойчивых и способных сил Украины, поддержки текущих реформ, а также для лучшей интеграции страны в НАТО. "Мы делаем Украину ближе к НАТО. Мы позаботимся о том, чтобы мост Украины в НАТО был крепким и надежным", - сказал Блинкен.

По его словам, мост в Альянс будет укреплен двусторонними соглашениями по безопасности. Сейчас 32 страны ведут с Украиной переговоры о заключении таких соглашений. "Эти соглашения посылают четкий сигнал - что Украина может рассчитывать на своих партнеров для устойчивой долгосрочной поддержки", - подчеркнул Блинкен.

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Он добавил, что это не то дело, которое будет обсуждаться из года в год. По его словам, широкая и мощная сеть стран предоставит гарантии на следующее десятилетие. В этой связи, он раскрыл детали будущего соглашения, которое США подпишут с Украиной.

"Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины по широкому спектру возможностей - от воздушных сил до противовоздушной обороны, от дронов до разминирования", - подчеркнул Блинкен.

Кроме того, он объяснил, что будет в случае нового нападения России на Украину в будущем. "Если Россия или кто-либо другой совершит нападение на Украину, мы немедленно будем работать с Украиной на самых высоких уровнях для координации, чтобы помочь, чтобы отразить угрозу", - сказал Блинкен.

Вместе с тем, госсекретарь отметил, что соглашение по безопасности ускорит совместные усилия для развития и наращивания украинского оборонно-промышленного комплекса. По его убеждению, это должно помочь Украине производить артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, а также другие критически важные виды вооружения.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости

Как известно, Украина уже подписала соглашения по безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что будущее соглашение между Украиной и США должно быть не хуже меморандума между Америкой и Израилем.

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