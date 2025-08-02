Военные используют этот дрон на фронте, чтобы выявлять позиции вражеских операторов БПЛА.

Немецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат типа Vector имеет свою интересную историю в наших Силах обороны, сейчас его производят в Украине. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" с позывными "Зеленый" и "Мунин" рассказали о его преимуществах изданию Армия TV.

По словам военных, работающих операторами БПЛА, самым большим преимуществом дрона Vector является его камера.

"Три дневные камеры на разные зумы оптические. То есть у нее оптический зум 44x и на каждые 10-15 "зумов" идет отдельная дневная камера. Мы днем когда летаем одновременно можем и "тепляк" включить и посмотреть в посадке, например, если что-то работает", - рассказал оператор БПЛА Vector с позывным "Зеленый".

Видео дня

Также и другой военный, имеющий позывной "Мунин" рассказал, что ему нравится в этом беспилотнике.

"Переходим в тепловой режим и если солнце нагрело, то есть оно уже достаточно высоко над горизонтом, нагревается ствол пушки и ты можешь отличить [цель]. Это очень и очень большой плюс, что оно комбинированное. Надо - перешел, не нужно - вернулся обратно. Днем переходим на камеру, видим, что то тепленькое пятно - это кот - то есть с 800 метров можно различить кота, причем и увидеть", - поделился военный.

Отмечается, что наибольшее расстояние, которое преодолевал на дроне Vector этот экипаж, составляет 40+ км. Однако, дальность зависит от условий, а в целом этот дрон может "залететь" и на расстояние до 45-47 км в тыл противника.

"Но это будет так - залетел, и сразу же вернулся", - пояснил "Мунин".

По словам "Зеленого", дрон может провести в воздухе от 2 часов до 2 часов 15 минут, если будет работать на нормальных батареях.

Одной из задач данного дрона на фронте является осуществление поиска вражеских операторов дронов.

"Летим, можем рассмотреть вероятные местонахождения чего-то интересного, эти самые там "мавикисты", FPV-шники. Им нужны укрытие, высота и хороший радиогоризонт. И соответственно мы таким образом примерно понимаем, где они могут быть, проанализировав местность", - рассказывает "Зеленый".

Производство дронов в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что РФ может запустить по морской инфраструктуре Украины одновременно до 400 морских дронов. Он добавил, что элитный российский центр беспилотных систем "Рубикон" теперь имеет на вооружении беспилотные ударные катера. Поэтому, вся морская инфраструктура Украины может в любой день подвергнуться российской атаке.

Также мы писали, что авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что российские ударные дроны "Молния" менее опасны, чем "Шахеды". По словам эксперта, эти дроны способны нести от трех до восьми килограммов полезной нагрузки. Тем не менее, враг его постоянно модернизирует, так как использует дешевые инструменты для террора против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: