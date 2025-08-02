Сейчас Украина имеет шесть систем Patriot, три из которых были переданы Германией.

Германия поможет оснастить Украину дополнительными батареями противовоздушной обороны Patriot в течение двух-трех месяцев. Кроме этого, в ближайшие дни Берлин передаст нам дополнительные пусковые установки, пишет Financial Times.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство достигло соглашения с Вашингтоном относительно пополнения собственных запасов средств противовоздушной обороны и повышения приоритетности в очереди на производство в США.

Издание отмечает, что эти поставки придадут необходимый импульс усилиям Киева в отражении российских воздушных атак на украинские города, которые за последние месяцы значительно усилились.

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По словам Писториуса, приоритетное выполнение заказов Германии на системы Patriot последнего поколения является "необходимым условием" соглашения, согласно которому Берлин должен передать Киеву компоненты и пусковые установки.

"Такое обязательство со стороны США есть. Поэтому Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot. Это еще раз доказывает: Германия является сильнейшим союзником Украины в области противовоздушной обороны", - сказал Писториус.

Заявление министра обороны Германии прозвучало на следующий день после того, как Россия в очередной раз массированно атаковала Киев дронами и ракетами, что привело к гибели 31 человека, среди которых - пятеро детей.

Издание приводит данные, что сейчас Украина имеет по меньшей мере шесть действующих систем Patriot, используемых для защиты важнейших районов, в частности столицы Киева. Примечательно, что три такие системы Украине передала Германия.

Однако, это количество недостаточно, чтобы полностью защитить крупнейшую по площади страну Европы от российских атак. Украинские чиновники надеются, что в ближайшие несколько месяцев получат от европейских союзников три батареи Patriot и дополнительные пусковые установки.

Договоренность с Германией предусматривает, что Украина получит только "компоненты" Patriot, что позволит нашей стране увеличить количество батарей, но речь не идет о полных системах.

По подсчетам, на изготовление новой системы Patriot потребуется два года. Тем не менее, Берлин собирается приобрести новые Patriot "в ускоренном темпе".

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что ускоренная доставка новых пусковых установок Patriot и дополнительных компонентов в Киев является "результатом совместных усилий США, Германии и других стран НАТО".

"Больше возможностей для противовоздушной обороны Украины означает больше спасенных жизней невинных людей", - сказал Шмыгаль.

Поставка Patriot Украине

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики рассказали, что из-за того, что Германия будет поставлять Украине Patriot частями, нам придется некоторое время эксплуатировать элементы ЗРК Patriot в сочетании с частями ЗРК других типов. Тем не менее, даже получение хотя бы пусковых установок все же лучше, чем вообще отсутствие какой-либо помощи.

Также мы писали, что аналитики отмечают, что ЗРК Patriot является незаменимым в противодействии российским ракетам "Искандер". ЗРК IRIS-T SLM не может стать полноценной альтернативой Patriot, хотя, якобы, уже были единичные случаи, когда с ее помощью сбивали "Искандер".

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