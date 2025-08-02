Никакого вмешательства в этой части не произошло.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко не воспользовался полномочиями забирать дела у Национального антикоррупционного бюро после ограничения независимости Бюро законом №12414. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии "Суспільному".

Такое право генпрокурор имел с 22 по 31 июля, когда независимость НАБУ была восстановлена.

"Он не истребовал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел по другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", - сказал Кривонос.

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Кривонос отметил, что после принятия закона №13533 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Клименко снова может сообщать о подозрении всем топ-чиновникам.

Согласно новому закону, работники НАБУ и других правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне, должны пройти две проверки. Первую раз в два года должно проводить подразделение внутреннего контроля НАБУ с обязательным использованием полиграфа. Вторую проверку в течение полугода должна провести СБУ без обязательного полиграфа.

"Это нормальная для нас практика. Наше подразделение внутреннего контроля проводит много полиграфических исследований. Единственная проблема, которую сейчас нам нужно решить — это добрать в штат дополнительных полиграфологов", — сказал Кривонос.

22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов. Президент подписал его в тот же день. Это стало триггером глубокого политического и общественного кризиса — с протестами и жесткой реакцией со стороны западных партнеров.

После этого Зеленский зарегистрировал проект закона №13533 новый законопроект о независимости антикоррупционных органов, который депутаты проголосовали за основу и в целом, как это рекомендовал сделать профильный комитет ВРУ и настаивал директор Бюро Семен Кривонос. В тот же день Зеленский подписал этот законопроект.