Чиновник подчеркнул, что этот визит имеет целью продемонстрировать поддержку Украине на фоне атак РФ.

Во вторник, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это первый визит топ-чиновника США в Украину после принятия пакета военной помощи на 61 миллиард долларов.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - объявил Блинкен в социальной сети X.

Как пишет международное агентство Reuters, неанонсированный визит имеет целью продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить мощные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе.

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Блинкен прибыл в Киев на поезде рано утром. Он надеется "послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудной минуте", сказал агентству один из американских чиновников на условиях анонимности.

"Миссия министра заключается на самом деле в том, чтобы поговорить о том, как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их защиту и дать им возможность все больше отбирать инициативу на поле боя", - сказал чиновник.

Как пишет WSJ, во время пребывания в Киеве Блинкен встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, а позже – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ключевая цель визита Блинкена будет обсудить, "как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и дать им возможность вернуть инициативу на поле боя", сказал изданию один из американских чиновников.

Эта инициатива может оказаться недостижимой. После того как на прошлой неделе российские войска прорвали оборону под Харьковом, захватив несколько сел и открыв новый фронт на третьем году войны, Украина была вынуждена направить подкрепление в регион.

Помощь Украине от США: последние новости

Напомним, что в конце апреля американский Сенат принял законопроект о военной помощи Украине, затем его подписал президент Джо Байден.

В Пентагоне еще до подписания сообщали, что будут готовы оперативно отправить Украине необходимое вооружение. Известно, что речь идет об ATACMS, артиллерии, противотанковом оружии и другом вооружении.

На днях Белый дом сообщил, что передает украинской армии новый пакет помощи, в который войдут ракеты для ЗРК Patriot и Stinger, Bradley и MRAP, системы Javelin и прочее.

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