По словам госсекретаря США, западные союзники Киева должны сделать еще один важный шаг - заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины.

Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и впоследствии введут ее в Альянс. Об этом в Киеве заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, западные союзники Киева должны сделать еще один важный шаг - заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины.

"То, что Путин разрушил, Россия должна и обязана восстановить. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам право арестовывать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать", - подчеркнул дипломат. Видео дня

Он также отметил, что США работают с партнерами по G7 над тем, чтобы замороженные суверенные активы России были использованы для компенсации убытков, "которые продолжает наносить Путин".

"G7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал Путину, что время не на его стороне", - акцентировал Блинкен.

Глава Госдепа напомнил, что более трех десятилетий украинский народ отстаивает свое право "выбрать путь к демократии, к Европе, к Западу".

"Именно за этот путь проголосовали миллионы украинцев из всех регионов страны в 1991 году. Именно за него украинцы вышли на Майдан в 2004 году, а затем снова в 2014-м. И именно поэтому вы так настойчиво сопротивлялись полномасштабному вторжению Путина. Ваша решимость написать будущее своей нации - вот почему так много людей по всему миру вдохновляются вашей борьбой", - сказал Блинкен.

В то же время он отметил, что Украина должна победить коррупцию раз и навсегда, ведь "победа на поле боя не допустит превращения Украины в часть России".

https://youtu.be/bqCT9CquC1w

Вступление Украины в НАТО - последние новости

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предсказал Западу расплату за предательство Украины. По его словам, задержки в предоставлении вооружения Украине приводят к серьезным последствиям на фронте.

Также УНИАН сообщал, что у Зеленского заявили о "четких временных рамках" вступления Украины в НАТО. В частности, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев предлагает четкие временные рамки для вступления в Альянс, а именно - не позднее июля 2028 года.

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