Глава британского МИДа считает, что февральская встреча Зеленского и Трампа была недостаточно подготовлена.

Ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, вероятно, удалось бы избежать, если бы было больше времени на подготовку этой встречи. Об этом в интервью The Guardian рассказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Если честно, я почувствовал: аааа! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?" - вспоминает британский министр свою первую реакцию на ссору, которая транслировалась в прямом эфире.

По словам Лэмми, украинцев пригласили в Белый дом в последнюю минуту, а британцы были слишком сосредоточены на собственной встрече с Трампом, поэтому не имели достаточно времени, чтобы помочь украинской делегации правильно построить стратегию первой встречи на уровне президентов.

Видео дня

"Я был немного строгим к себе. Но я все равно чувствовал вину", - признался британский дипломат.

После катастрофического визита в Вашингтон Владимир Зеленский тогда сразу полетел в Великобританию, где его встретил британский премьер Кир Стармер. Дэвиду Лэмми особенно запомнилось, как тепло глава британского правительства встретил тогда украинского президента.

"Те объятия [Зеленского] с Киром [Стармером] - я до сих пор растроган, когда думаю об этом - были моментом, когда весь мир вздохнул с облегчением. Британия вернулась туда, где ее хочет видеть мировое сообщество: строительство мостов, клей, с историей, которая помогает нам соединяться с большей частью мира", - рассказал глава британского МИДа.

Говоря о перспективах войны в Украине, Лэмми выразил убеждение, что Путин "не готов к серьезным переговорам" и до сих пор сохраняет свои "максималистские и империалистические амбиции".

"Я подозреваю, что [даже] через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - сказал он.

Ссора Зеленского и Трампа в Овальном кабинете

Как писал УНИАН, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом - первая с момента возвращения последнего к власти. Формальной целью визита было обсуждение рамочного соглашения о доступе США к украинским стратегическим минералам и возможных гарантиях безопасности для Украины.

Сначала атмосфера была спокойной, но разговор быстро обострился, когда Зеленский подчеркнул, что Путин не выполняет своих обещаний и призвал Вашингтон дать Киеву реальные гарантии безопасности. В ответ Трамп заявил, что "Путин никогда не нарушал соглашений с ним", и обвинил Зеленского в том, что тот "ставит мир на грань третьей мировой войны" и проявляет "неуважение к Соединенным Штатам".

Вспыхнул эмоциональный спор, к которому подключился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Хуже всего то, что все это происходило не просто на глазах журналистов, а даже в прямом эфире, потому что встреча транслировалась в прямом эфире в Сети.

Украинская делегация пыталась вернуть разговор в конструктивное русло, но переговоры окончательно сорвались, и запланированная совместная пресс-конференция была отменена. Зеленский покинул Белый дом без подписания соглашения.

Эта ссора вызвала широкий резонанс в мире. В США демократы обвинили Трампа в подыгрывании Кремлю, тогда как многие республиканцы поддержали его жесткую позицию в отношении Зеленского. Европейские союзники выразили солидарность с Киевом, тогда как российские медиа и чиновники открыто радовались конфликту. Встреча, которая должна была стать шагом к стратегическому сотрудничеству, превратилась в дипломатический скандал и оставила отношения двух стран в состоянии напряжения, которое полностью не исчезло до сих пор.

Вас также могут заинтересовать новости: