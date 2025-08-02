Так соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня, 2 августа.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0332 о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован сегодня, 2 августа.

Отмечается, что инициировал этот законопроект сам Зеленский.

Видео дня

Что предусматривает это соглашение

В частности оно предусматривает минимум £3,6 млрд (≈ $3,6 млрд) ежегодной военной помощи, выделяемой до 2030/31 года и далее "насколько потребуется",поддержку в обучении украинских военных и пилотов, а также содействие поставке истребителей и авиации из стран НАТО, сотрудничество в создании совместных проектов по дальнобойному оружию, а также углубленное взаимодействие в формате Joint Expeditionary Force (JEF) и принципы реагирования: в случае нападения - консультации в течение 24 часов и поддержка.

Также в этом соглашении говорится об укреплении сотрудничества в энергетике, особенно в области критической минералогии, зеленой металлургии, ядерной энергетики и перехода на чистую энергию и обмен в области науки и технологий (AI, дроны, агротехнологии, космос), включая совместные исследовательские проекты и инвестиции.

100-летнее соглашение с Великобританией - что еще известно

Как сообщал УНИАН, 16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Соглашение в Киеве подписали президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер.

Украинский лидер назвал это выходом на новый уровень отношений между странами: "Мы уверены в независимости нашего государства, и это то, что украинцы уже никогда не отдадут. Мы уверены в наших европейских партнерах, и это то, что укрепляет и Украину, и Британию, и все наше евроатлантическое пространство. Это основа для взаимодействия наших народов на поколения вперед".

По словам Зеленского, соглашение действительно всеобъемлющее. Оно охватывает безопасность, оборонные, экономические и технологические элементы, а также взаимодействие в информационной и культурной сфере.

"Все то, что позволяет не только отвечать на угрозы, которые мы имеем сейчас, но и видеть, как будет расти наш потенциал защиты, наш потенциал активных действий", - рассказал после подписания глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: