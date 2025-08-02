Речь идет о народном депутате Алексее Кузнецове и командире части Нацгвардии.

На взятке при закупке БПЛА и РЭБ разоблачили действующего народного депутата. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В прокуратуре сообщили, что провели мероприятия по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления. Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержали четырех участников схемы - среди них действующий народный депутат. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах и подкуп).

"Среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас глава одной из районных военных администраций; начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании - поставщика БПЛА", - сообщили в САП.

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По данным нардепа Алексея Гончаренко, речь идет о члене фракции "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Гончаренко отметил, что тот голосовал за ограничение полномочий антикоррупционных органов.

По данным источников "Украинской правды", кроме Кузнецова по делу задержали бывшего председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая и начальника Рубежанской МВА Луганской области Андрея Юрченко. Согласно материалам дела, которые сообщили изданию источники, именно Кузнецов и Гайдай наладили схему, которая действовала при закупке военными частями товаров оборонного назначения.

Согласно сообщению САП, государственные контракты с предприятиями-поставщиками подписывались по завышенным ценам. А потом до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Также в САП рассказали о схеме завладения средствами при закупке FPV-дронов: "Воинская часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 млн грн с предприятием, которое поставило продукцию по завышенной на около 80 тыс. долл. США стоимости. После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их "откат".

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что приказал начать служебное расследование, а командующий Нацгвардии Александр Пивненко отстранил фигурантов коррупционного дела. Также, по словам Клименко, в Нацгвардии создали управление контроля за служебной (боевой) деятельностью.

Полномочия НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада проголосовала за закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных орагнов. А Офис генерального прокурора по этому закону получал рычаги их контроля. Однако после публичных протестов и негативной реакции западных партнеров законодательство было снова изменено, а НАБУ и САП восстановили свои полномочия.

В Еврокомиссии одобрительно отметили новый закон. Там подчеркнули, что вступление Украины в ЕС потребует постоянных усилий в борьбе с коррупцией.

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