5 уникальных истребителей, которые так и не взлетели

Эти пять удивительных проектов истребителей так и не поднялись в воздух, но оставили след в истории авиации.

Мир авиации знает немало революционных идей, но не каждый проект добрался до взлетной полосы. Некоторые истребители были настолько авангардными, что остались только в чертежах или разбились во время первых тестов. Однако их влияние на будущие разработки трудно переоценить.

Wion называет пять самых известных самолетов, которые не летали, но оставили след в боевой авиации навсегда.

1. McDonnell Douglas A-12 Avenger II - "летающий Дорито"

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Этот треугольный самолет должен был стать стелс-бомбардировщиком для ВМС США. Необычный дизайн напоминал чипс Dorito, за что проект получил соответствующее прозвище. Несмотря на вложенные более 5 миллиардов долларов, в 1991 году его закрыли из-за перерасхода и технических трудностей - ни один прототип не взлетел.

2. Lockheed L-133 Starjet - слишком футуристический для своего времени

Разработанный в 1942 году с турбореактивными двигателями и крыльями типа "утка", L-133 опередил технические возможности своего периода. Его не одобрили из-за сложности, и самолет так и остался на чертежных досках.

3. Northrop XP-79 - "летающий таран"

Этот самолет в форме летающего крыла должен был буквально врезаться в бомбардировщики противника. Первый и единственный тестовый полет в 1945 году завершился катастрофой, в которой погиб пилот. Проект закрыли сразу.

4. Boeing X-32 - странный кандидат на F-35

Этот экспериментальный истребитель с толстым корпусом и угловатым видом создавался для программы объединенных ударных самолетов США. Однако он уступил более изящному X-35, который впоследствии стал знаменитым F-35.

5. McDonnell XF-85 Goblin - крошечный "паразит"

Goblin должен был запускаться с бомбовозов B-36 как защитник от вражеских истребителей. Однако сложная и опасная система стыковки превратила перспективный замысел в провал. После нескольких аварийных тестов проект отменили.

Хотя эти самолеты никогда не участвовали в боевых действиях, их идеи помогли создать современные технологии - от стелс-форм до концепций модульности. В провалах - мощный потенциал для инноваций.

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