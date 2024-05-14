Штаты продолжат оставаться Киеву преданным партнером, заверил государственный секретарь.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обещает для Украины прибытие больших объемов помощи, которая изменит ситуацию на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. "Все мы восхищаемся вашей чрезвычайной стойкостью, вашей выдержкой, вашей силой и вашим лидерством. Мы знаем, что это сложное время, но мы также знаем, что помощь сейчас в пути, некоторая уже поступила, и больше еще поступит. И это изменит ситуацию для борьбы с продолжающейся российской агрессией на поле боя. И мы настроены вместе со многими другими партнерами Украины обеспечить, чтобы вы добились успеха на поле боя", - подчеркнул Блинкен.

Также госсекретарь добавил, что США вместе с партнерами полны решимости, что со временем Украина будет стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане. По его словам, сильная, успешная, свободная Украина, которая процветает, будет лучшим возможным приговором для российского диктатора Владимира Путина.

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Блинкен заверил, что США сейчас есть и продолжат оставаться преданным партнером. "Как вы упомянули, есть ряд критических вопросов, которые будут стоять перед нами в ближайшие месяцы. Мы хотим позаботиться, вместе со многими другими партнерами, чтобы сделать эти следующие месяцы успешными, справиться с вызовами, которые стоят перед вами", - сказал Блинкен.

Энтони Блинкен посетил Киев - что надо знать

14 мая стало известно, что государственный секретарь США прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. Американский чиновник сообщил, что посетил Киев, чтобы "продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии".

Позже он встретился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что утверждение Штатами решения о новой помощи для нашего государства имеет решающее значение, и для украинцев очень важно получить ее как можно скорее.

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