Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обещает для Украины прибытие больших объемов помощи, которая изменит ситуацию на поле боя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. "Все мы восхищаемся вашей чрезвычайной стойкостью, вашей выдержкой, вашей силой и вашим лидерством. Мы знаем, что это сложное время, но мы также знаем, что помощь сейчас в пути, некоторая уже поступила, и больше еще поступит. И это изменит ситуацию для борьбы с продолжающейся российской агрессией на поле боя. И мы настроены вместе со многими другими партнерами Украины обеспечить, чтобы вы добились успеха на поле боя", - подчеркнул Блинкен.
Также госсекретарь добавил, что США вместе с партнерами полны решимости, что со временем Украина будет стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане. По его словам, сильная, успешная, свободная Украина, которая процветает, будет лучшим возможным приговором для российского диктатора Владимира Путина.
Блинкен заверил, что США сейчас есть и продолжат оставаться преданным партнером. "Как вы упомянули, есть ряд критических вопросов, которые будут стоять перед нами в ближайшие месяцы. Мы хотим позаботиться, вместе со многими другими партнерами, чтобы сделать эти следующие месяцы успешными, справиться с вызовами, которые стоят перед вами", - сказал Блинкен.
Энтони Блинкен посетил Киев - что надо знать
14 мая стало известно, что государственный секретарь США прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. Американский чиновник сообщил, что посетил Киев, чтобы "продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии".
Позже он встретился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что утверждение Штатами решения о новой помощи для нашего государства имеет решающее значение, и для украинцев очень важно получить ее как можно скорее.