Эксперты не верят в версию с ракетной атакой со стороны ВСУ.

Наиболее вероятной причиной разрушения Каховской плотины стал взрыв внутри. Самопроизвольное разрушение конструкции или атака извне хоть и возможны в теории, но являются менее правдоподобным объяснением случившегося. Такое мнение в комментарии The New York Times высказали опрошенные инженеры и эксперты по боеприпасам.

Издание отмечает, что Украина и Россия давно обвиняли друг друга в планах по уничтожению Каховской ГЭС, и в итоге, как теперь известно, одна из сторон действительно говорила правду.

"Но в зоне военных действий мало шансов на проведение независимого судебно-криминалистического расследования [причин] разрушения плотины, затопившей обширную территорию ниже по течению", – говорится в статье.

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Эксперты, с которыми пообщались журналисты, предупредили, что имеющиеся доказательства очень ограничены, но внутренний взрыв они считают наиболее вероятным объяснением разрушения массивной железобетонной плотины.

Они подчеркивают, что взрыв в замкнутом пространстве носит более разрушительный характер, поскольку почти вся его энергия направлена ​​на конструкции вокруг. А вот внешний взрыв воздействует на объект лишь небольшой частью своей силы. Т.е. для внешнего удара понадобилось бы гораздо больше взрывчатки, чем для внутреннего подрыва.

"Вы ограничены в том, сколько [взрывчатки] может нести боеголовка [ракеты]. Даже прямое попадание может не разрушит плотину", – заявил профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам из Иллинойского университета Ник Глумак.

Он подчеркнул, что плотина – это конструкция, которая изначально рассчитана на воздействие огромных масс воды, поэтому разрушение такого прочного объекта потребовало бы значительного количества энергии.

Также эксперты допускают и самопроизвольное обрушение плотины, ранее подвергавшейся обстрелам, в которых воюющие стороны обвиняли друг друга. Так, в августе украинская ракета попала в дорогу, проходящую через плотину. А в ноябре российские войска, отступая из Херсона, устроили мощный взрыв, полностью разрушив часть этой дороги.

Профессор инженерии в Университете Мэриленда и член Национальной инженерной академии, изучавший прорывы плотин, Грегори Б. Бехер уверяет, что плотины иногда рушатся сами по себе, но "это выглядит подозрительно" в случае с Каховской ГЭС.

"С ноября козловые краны, открывающие и закрывающие шлюзовые ворота, почти не двигались, хотя неясно, почему они не работали. Это привело сначала к рекордно низкому уровню воды, а затем, когда зимнее таяние снегов и весенние дожди хлынули в водохранилище вверх по течению – к 30-летнему рекордно высокому уровню воды", – отмечает издание.

С начала мая вода поднялась выше ворот и перешла через вершину плотины. Спутниковые снимки, сделанные на прошлой неделе, показали, что большая часть проезжей части исчезла. Но пока не ясно, была ли дорога смыта потоком воды или разрушена каким-то взрывом.

По словам профессора Бехера, комбинация поврежденных шлюзовых ворот и паводка может вызвать отрыв нескольких створок, но маловероятно, что это в итоге разорвет на части массивную плотину.

Подрыв Каховской плотины – последние новости

По мнению ГУР, причастность России к подрыву Каховской ГЭС доказывает некоторая публичная информация. В частности на это указывает то, как россияне сначала отрицали сам факт разрушения плотины, потом заявляли о незначительном разрушении, а после винили во всем Украину.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), подрыв Каховской ГЭС был больше нужен России, нежели Украине, а российская версия того, зачем бы украинцы могли подорвать плотину, не выдерживает никакой критики.

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