Еща 500 миллионов долларов на покупку оружия в США: какие страны дали деньги

Три страны Северной Европы стали первыми в финансировании оружия для защиты Украины.

Более 500 миллионов долларов выделили Швеция, Норвегия и Дания на закупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Сегодня есть еще одно решение в рамках инициативы о закупке американского вооружения. Плюс 500 миллионов долларов - общая сумма от наших друзей из Северной Европы: Швеции, Норвегии и Дании. Реализовываться будет под координацией с НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List", - написал он.

Президент поблагодарил премьера Швеции Ульфа Кристерссона, премьера Норвегии Йонаса Гару Стере, премьера Дании Метте Фредериксен и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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"Это очень сильная инициатива, которая значительно увеличивает наш потенциал защиты жизни. Вчера 500 миллионов евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться. И это будет хорошим примером для других стран НАТО, чтобы усилить связи между Америкой и Европой в контексте безопасности и чтобы гарантировать защиту от российских ударов", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина ценит вклад партнеров в развитие совместных оборонных производств и силы украинского оборонного производства.

"Такие шаги являются новой реальной основой для безопасности Европы долгосрочно. Россия никогда не превратит Европу в континент войны, и именно благодаря нашим совместным усилиям сейчас гарантируем, что мир будет царить", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Reuters отмечал, что США и союзники по НАТО разрабатывают схему, по которой европейские страны смогут переводить деньги в специальный американский фонд, чтобы оплачивать закупку и передачу американского оружия Украине. Этот механизм получил название PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Отмечалось, что процесс будет начинаться с того, что Киев будет составлять списки наиболее приоритетных вооружений пакетами примерно по 500 млн долларов. Если одна из европейских стран готова передать Украине что-то из такого списка, то она сможет купить аналогичную замену в США в обход длительных процедур одобрения военных поставок, но должна будет оплатить замену авансом.

При этом европейские страны также смогут просто заказать соответствующие товары у США напрямую или через НАТО. Это позволит ускорить поставки и пополнение запасов союзников, минуя длительные процедуры.

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