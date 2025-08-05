Температура днем повысится до +27...+28 градусов.

В среду, 6 августа, в Киеве ожидается очень теплая, но мокрая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +19°...+20°, а днем воздух прогреется до +27°...+28°. Днем будет небольшая облачность. Ожидается дождь с грозой.

Ветер 7-12 м/с, во время грозы могут быть сильные порывы. Атмосферное давление пониженное - 747 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +20°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +21°, небольшой дождь.

В Тернополе 6 августа ночью будет +18°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +23°, ясно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, гроза.

В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.

В Одессе 6 августа - ясно, температура ночью +23°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +36°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +34°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +19°...+33°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +31°.

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