Сам Царев утверждает, что это фейк.

В сети завирусилось видео, на котором предатель Олег Царев "раскрыл" причину извержения вулканов на Камчатке. По его словам, во всем "виноваты" Украина и США.

"Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке – это результат ударов украинских БПЛА. Я прослушал интервью Буданова и сделал вывод: то, что происходит на Камчатке, – это спецоперация США и Украины", – говорится в видео.

Царев также добавил, что за мощными землетрясениями тоже "стоят" США и Украина.

Видео дня

Видео с "разоблачением" со стороны предателя публикуют в сети:

При этом сам Царев утверждает, что это видео – фейк. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Землетрясения и извержения вулканов в России

Несколько дней назад на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, после чего была объявлена угроза цунами.

Как следствие – в России проснулись семь вулканов. В том числе, вулкан Ключевская сопка на Камчатке, который выбрасывает клубы дыма и пепла на километры вокруг.

Также проснулся вулкан Крашенникова, который спал сотни лет – он выбросил пепел на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. Последнее извержение там случилось примерно в 1463 году. В России вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности, что означает повышенную угрозу для полетов в этом районе.

Вас также могут заинтересовать новости: