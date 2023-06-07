Представитель разведки отметил, что ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

Причастность России к подрыву Каховской ГЭС доказывает ряд публичной информации. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, "официальных лиц" рашистского режима относительно сегодняшних событий, - там видно: сначала ничего не происходит, потом - происходит, но частично, а потом - виновата Украина, но оккупанты очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены", - сказал Юсов.

Он также акцентировал на хаотичности реакций российской пропаганды на подрыв Каховской ГЭС и подчеркнул, что, учитывая инженерные особенности сооружения, ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

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"Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился (россиянами) очень долго", - заявил он.

Юсов подчеркнул, что силы безопасности и обороны государства готовились к различным вариантам поведения российских террористов, в том числе и к вероятности подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую дамбу, в результате этого в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, десятки жителей нуждаются в эвакуации. Ситуация на временно оккупированном Левобережье Херсонской области критическая.

В "Укргидроэнерго" отметили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

На заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского был согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

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