Несмотря на удобство новой функции, у гостевых чатов будет несколько ограничений.

В самом популярном мессенджере в мире появится функция гостевых чатов, которая позволит людям общаться с пользователями через платформу, даже если у них нет аккаунта. Упоминание опции нашли в последней бета-версии WhatsApp.

Все работает просто: при создании нового диалога достаточно выбрать опцию "без номера телефона", и система сгенерирует уникальную ссылку. Ее можно отправить через любой мессенджер, почту или соцсети. Разумеется, у одного из собеседников WhatsApp все же должен быть установлен.

Несмотря на удобство новой функции, у нее есть ряд ограничений: нельзя отправлять фото, видео, "гифки", аудио-сообщения или звонить, а переписка возможна только один на один – так что и групповых чатов тоже не будет. Тем не менее, все сообщения защищены сквозным шифрованием.

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Если гость позже решит зарегистрироваться в WhatsApp, он сможет сохранить всю историю переписки и продолжить общение уже в обычном формате.

Когда гостевые чаты появятся в стабильной версии WhatsApp, пока неизвестно. Но учитывая, что эта возможность уже появилась в коде приложения, можно ожидать ее релиза в ближайшем обновлении.

Напомним, в конце июня WhatsApp объявил о внедрении рекламы – впервые с момента покупки мессенджера Meta в 2014. Это, ожидаемо, вызвало шквал критики со стороны пользователи, некоторые и вовсе удаляют приложение со своих устройств.

Как УНИАН уже рассказывал, WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

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