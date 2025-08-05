Высокая стоимость этого материала связана со сложностью процесса, необходимого для получения даже небольшого количества.

Существует вещество настолько редкое и дорогостоящее, что оно занимает первое место в списке самых дорогих материалов в мире. Это не алмаз и не произведение искусства, а это молекула, известная как эндоэдральные фуллерены на основе атомов азота. Об этом пишет Daily Galaxy.

Интересно, что этот порошок, стоимостью в ошеломляющие 140 миллионов долларов США за грамм, не только редок, но и чрезвычайно ценен благодаря сложному и дорогостоящему процессу его создания.

Отмечается, что в основе эндоэдральных фуллеренов на основе атомов азота лежит структура из 60 атомов углерода, расположенных в сферической оболочке. Эта структура заключает в себе атом азота, что приводит к образованию молекулы с исключительными физическими и электронными свойствами. Удивительные качества этого материала, в частности, его длительное время жизни электронного спина, делают его невероятно ценным для передовых научных приложений.

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Высокая стоимость этого материала связана со сложностью процесса, необходимого для получения даже небольшого количества. Ученые из стартапа Designer Carbon Materials первыми успешно синтезировали это вещество, продав его в 2015 году 167 миллионов долларов за 200 мг на тот момент. Благодаря интенсивным работам, связанным с его производством, Оксфордский университет даже назвал его "самой дорогой вещью на Земле".

Революция атомных часов на Земле

Важно, что одно из самых перспективных применений эндоэдральных фуллеренов на основе атомов азота - разработка миниатюрных атомных часов. С этим новым материалом учёные теперь могут создавать гораздо более компактные и точные версии атомных часов, которые в конечном итоге могут поместиться в смартфонах.

Они могут кардинально изменить то, как мы используем системы GPS, сделав их гораздо точнее, чем когда-либо прежде.

Доктор Кириакос Порфиракис, учёный в области наноматериалов, работающий с фуллеренами с 2001 года, заявил:

"Представьте себе миниатюрные атомные часы, которые можно носить в смартфоне. Это следующая революция в мобильной индустрии".

Возможности технологии

Интересно, что потенциальные возможности этой технологии выходят далеко за рамки персональных устройств. Одна из самых захватывающих возможностей - её влияние на индустрию автономных транспортных средств: современные навигационные системы, даже с GPS.

Благодаря атомным часам, способным измерять время и местоположение с точностью до 1 мм, мы могли бы стать свидетелями прорыва в области навигации беспилотных автомобилей по нашим дорогам.

Внедрение этой технологии в такие устройства, как мобильные телефоны или автомобили, может стать огромным шагом вперёд в плане безопасности, навигации и даже будущего беспилотных автомобилей. Возможность определять местоположение с предельной точностью может существенно изменить повседневное взаимодействие с технологиями.

"С учётом этих революционных достижений, которые уже не за горами, становится ясно, что эндоэдральные фуллерены на основе атомов азота - это не просто дорогой порошок, это ключ к открытию новой эры в технологиях", - сказано в статье.

Новости о дорогих вещах

По некоторым данным, покупка фунта (453 грамма) сыра Пуле в 2016 году обошлась бы в 1700 долларов - с учетом инфляции, то есть где-то в районе 2300 долларов в сегодняшних долларах. По другим оценкам, стоимость сыра все еще впечатляет, но гораздо более разумна - 600 долларов за фунт.

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