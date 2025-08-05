Певец впервые рассказал о новых отношениях.

Народный артист Украины Александр Пономарев впервые прокомментировал слухи о своих новых отношениях. Еще в январе телеведущий Юрий Горбунов намекнул, что певец в третий раз женился.

Наконец Пономарев прервал молчание и расставил все точки над "і". Как передает ТСН, артист подтвердил, что длительное время находится в отношениях. Что же касается информации о его свадьбе, то, по его словам, она не соответствует действительности:

"Официально я пока не женат, поэтому получается, Юра Горбунов вам соврал. Но это ни о чем не говорит. Да, действительно, у меня есть отношения. Они длятся несколько лет. Да, я безгранично влюблен, причем всегда".

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При этом певец добавил, что не хочет раскрывать личность своей избранницы. Александр не желает повторять свой предыдущий опыт, когда подробности его личной жизни знала вся страна. Именно поэтому певец держит все в тайне.

"Моя личная жизнь пусть остается только моей. Я уже имел опыт распространения информации в предыдущих браках. Теперь не хочу", - подчеркнул исполнитель.

Вместе с тем Александр Пономарев признался, что свадьба с любимой есть у него в планах. Однако этот особенный момент пара пока что отложила.

"Жду окончания войны и женюсь сразу", - заверил артист.

Напомним, что на днях стало известно о помолвке украинской телеведущей Елены-Кристины Лебедь, которая известна по проекту "Аферисты в сетях".

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