Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", – подчеркнул Зеленский в Telegram.
Также он сообщил, что речь шла об оборонном взаимодействии двух стран.
"Проект соглашения о дронах уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, президент Трамп!" – написал глава государства.
По его словам, в ходе разговора с американским лидером были скоординированы позиции Украины и США. Речь шла о том, что россияне увеличили жестокость ударов по украинским городам.
"Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам", – добавил Зеленский.
Кроме того, стороны говорили об антироссийских санкциях.
"Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", – сказал президент Украины.
Во время разговора Трамп и Зеленский также затронули вопрос совместных европейских решений, которые могут помочь защите Украины. В частности, есть такие решения от Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Речь идет о более миллиарда долларов на американское оружие, которое получит Украина.
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