Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", – подчеркнул Зеленский в Telegram.

Также он сообщил, что речь шла об оборонном взаимодействии двух стран.

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"Проект соглашения о дронах уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, президент Трамп!" – написал глава государства.

По его словам, в ходе разговора с американским лидером были скоординированы позиции Украины и США. Речь шла о том, что россияне увеличили жестокость ударов по украинским городам.

"Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам", – добавил Зеленский.

Кроме того, стороны говорили об антироссийских санкциях.

"Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", – сказал президент Украины.

Во время разговора Трамп и Зеленский также затронули вопрос совместных европейских решений, которые могут помочь защите Украины. В частности, есть такие решения от Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Речь идет о более миллиарда долларов на американское оружие, которое получит Украина.

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