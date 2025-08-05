Изменения ввели из-за масштабных ремонтных работ на станции Будапешт-Келети.

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях движения поездов из-за ремонтных работ на станции Будапешт-Келети.

"С 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить масштабные ремонтные работы на станции Будапешт-Келети. В этот период меняются остановки и конечные станции для некоторых международных поездов", - говорится в сообщении пресс-службы украинской железнодорожной компании.

Так, поезд №9/10 Киев - Будапешт - Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.

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Поезд №143/146 Чоп - Вена - Чоп, беспересадочные вагоны Киев - Вена - Киев будут останавливаться только на станции Будапешт Келенфельд. Остановка на Келете будет отменена.

В УЗ отметили, что Будапешт Нюгати и Будапешт Келенфельд - это удобные центральные станции с доступом к метро, трамваям и автобусам.

"Укрзализныця" - другие новости

"Укрзализныця" ввела верификацию через Дія.Підпис при покупке билетов на три поезда. Верификация вводится в тестовом режиме с 1 августа для того, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

УЗ назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту. Так, поезд №414/413 Львов - Ворохта будет курсировать 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 августа. Остановки: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.

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