Независимые наблюдатели проанализировали общую ситуацию вокруг ГЭС и назвали выгодополучателя.

Подрыв Каховской ГЭС был больше нужен России, нежели Украине, а российская версия того, зачем бы украинцы могли подорвать плотину, не выдерживает никакой критики. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на текущий момент не располагают объективными данными о том, кто же на самом деле подорвал ГЭС. И хотя обе стороны винят друг друга, ISW считает причастность России более вероятной.

Так, ISW отверг версию, озвученную спикером Кремля Дмитрием Песковым. Он утверждал, что украинцы подорвали плотину, потому что ВСУ "не достигают своих целей" в начавшемся контрнаступлении.

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"Это объяснение маловероятно, поскольку украинские силы еще не проводили широкомасштабных наступательных операций", – заявили аналитики.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские силы устроили потоп, чтобы можно было безопасно снять свои войска с правого берега Днепра и перебросить их на восток, не опасаясь, что россияне воспользуются этим для новой попытки захватить Херсон.

"Это объяснение также неправдоподобно, поскольку ограниченные российские силы на восточном (левом) берегу реки не представляют существенной угрозы для западного (правого) берега, для защиты от которой потребовались бы обширные украинские силы", – отмечают в ISW.

Напротив, аналитики Института полагают, что "русские больше и яснее заинтересованы в затоплении нижнего Днепра", чем украинцы, несмотря побочный ущерб для собственных оборонительных позиций.

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект. Российские источники выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность возможностью того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области", – говорится в сводке ISW.

Подрыв плотины Каховской ГЭС – что известно

Рано утром 6 июня появились видео разрушенной плотины Каховской ГЭС, через пролом в которой мощным потоком вытекает вода из Каховского водохранилища. Очень быстро началось подтопление населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Украинские власти начали срочную эвакуацию населения с правого берега Днепра в районе Херсона. Параллельно состоялось экстренное заседание СНБО, на котором обсуждался план действий в связи с этой катастрофой. Украинские власти обвинили Россию в целенаправленном подрыве плотины.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС уже не может быть восстановлена в прежнем виде. По их подсчетам, за четыре дня Каховское водохранилище полностью вытечет в Черное море.

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