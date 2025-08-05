Немцы глубоко разочарованы железнодорожной системой, которая в последнее время приходит в упадок.

30 лет недофинансирования привели к тому, что немецкая железная дорога оказалась в состоянии кризиса - поезда опаздывают, а некоторые из них просто выходят из строя. Об этом сообщает The Washington Post.

В начале 1990-х годов около 85% поездов дальнего следования в Германии прибывали вовремя, но сегодня ситуация изменилась.

В течение большей части прошлого года этот показатель колебался на уровне 60-65%. В июле лишь 56% поездов дальнего следования прибывали с опозданием не более чем на шесть минут.

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Частые опоздания - лишь верхушка айсберга проблем, ведь некоторые элементы железной дороги просто "разваливаются".

26 июля немецкий скоростной поезд, следовавший в Гамбург, сломался неподалеку от Вены, оставив около 400 пассажиров в тоннеле без электричества, освещения и кондиционирования воздуха на более чем шесть часов.

Спасатели в конце концов эвакуировали людей через аварийные выходы, но этот случай еще раз продемонстрировал, насколько сложной является ситуация.

Понимают это и в Deutsche Bahn - компании, которая является основным железнодорожным оператором Германии. Сегодня она вынуждена прибегнуть к "радикальным" мерам, чтобы вернуть железнодорожную систему к надлежащему уровню.

Так, линию, соединяющую два крупнейших города Германии - Берлин и Гамбург - решили полностью закрыли на девять месяцев для ремонтных работ.

"В DB совсем не удовлетворены показателями пунктуальности, - говорится в заявлении спикера Deutsche Bahn. - 80% задержек в междугородном сообщении вызваны старой, изношенной и перегруженной инфраструктурой. Это касается многочисленных неисправностей наших железнодорожных объектов. Именно поэтому мы максимально быстро обновляем инфраструктуру".

В этом году министерство финансов Германии выделило рекордные 25 миллиардов долларов на железнодорожную инфраструктуру. Эти средства помогут исправить ситуацию, но специалисты признают, что для развития немецкой железной дороги все же нужны значительно большие инвестиции.

Предполагается, что в 2025-м Deutsche Bahn достигнет по крайней мере 65% пунктуальности для поездов дальнего следования, а к 2027 году достигнет уровня в 75-80%. Однако, даже при таком развитии событий, репутация немецкой железной дороги останется почти безнадежно испорченной.

Железная дорога в Европе - последние новости

Ранее Euronews сообщил, что согласно последним официальным данным, высокоскоростная железнодорожная сеть Евросоюза почти удвоилась за десятилетие. В то же время общая железнодорожная сеть блока претерпела сокращение на 1,3 процента и составила в 2023 году "всего" 200 947 км.

По мнению специалистов, в Европе недостаточно быстро модернизируют свои железные дороги. Если европейская железнодорожная сеть хочет поддержать энергетические и климатические цели континента, ей придется пройти долгий путь.

Определенные шаги для этого уже делаются. Напомним, в этом году в первый рейс вышел долгожданный прямой поезд между Брюсселем и Венецией.

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