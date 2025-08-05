Буданов рассказал, как гуляет по улицам с женой и где его можно встретить

Заявляет, что, будучи разведчиком, ничего не потерял из обычной жизни.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорит, что ничего не потерял из обычной человеческой жизни, будучи разведчиком. А иногда даже гуляет с женой. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Ramina.

"Только приобрел. Ничего я не терял. Ну что я мог потерять? Нервную систему нарушил себе и больше ничего", - отметил он, отвечая на вопрос о том, что потерял из обычной человеческой жизни, будучи разведчиком.

Он сказал, что время от времени может пройтись по улице вместе с женой, вместе посещали художественные события.

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"Несколько раз в год я точно выхожу с женой, потому что все же мы люди. Вот на балет сходили с женой недавно в Октябрьский дворец. Замечательный балет", - добавил Буданов.

Отвечая на вопрос, что он сделает после окончания войны, Буданов отметил, что в лес за покоем не поедет.

"Покой мне не нужен. Хотя несколько дней отдохнуть хотелось бы", - добавил он.

По его словам, для него не существует идеального отдыха и, как руководитель, не может полностью отойти от работы. И иногда почти насильно отправляет подчиненных на отдых.

Он отметил, что украинским разведчикам разрешено ехать за границу, но есть перечень стран, которые максимально не рекомендуется посещать и через них летать, чтобы не посадили самолет.

"В теории могут посадить самолет. Зачем это проверять? И не так много людей, которые хотят рискнуть и проверить", - сказал Буданов.

Участие Буданова в операциях

Как сообщал УНИАН, бывший заместитель начальника ГУР генерал-майор Илья Павленко в интервью рассказывал, что глава ГУР МО Кирилл Буданов был ранен во время одной из операций в зоне АТО.

Он отметил, что во время одной из операций Буданов был ранен в руку. Несмотря на ранение, нынешний глава ГУР не стал просить собратьев об эвакуации, а просил ребят его бросить.

Генерал-майор подчеркнул, что спецназ ГУР никогда не позволит себе бросить побратимов на поле боя. Он добавил, что спецназовцы тогда спасли Буданова, несмотря на его слова.

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